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РИА Новости

СМИ: РФ сделала Западу "злодейское" предупреждение на форуме "Армия-2022"

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Блокпост ВС РФ
Блокпост ВС РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Нортон

The Sun: РФ подала сигнал недоброжелателям на форуме "Армия-2022", показав АПЛ "Арктур"

МОСКВА, 17 августа/ Радио Sputnik. Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир назвал сигналом недоброжелателям презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022".

"Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект, – ред.) <…> в качестве предупреждения Западу", – гласит заголовок статьи.

Кроме того, автор статьи назвал дизайн будущей подлодки "радикальным", высоко оценив его. Он отметил, что некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" в ходе форума "Армия-2022" продемонстрировало свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, представив концепт-проект атомной подводной лодки "Арктур".

Как отметили в бюро, подлодка сможет быстро обнаруживать противника за счет робототехники – подводных беспилотников. Она станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики. Кроме того, "Арктур" будет иметь меньшее водоизмещение на 20 процентов за счет совершенствования ракетного оружия. Ожидается, что такая подлодка появится во второй половине XXI века.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Черноморский флот усилили патрульным кораблем "Сергей Котов".

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Россия
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