СМИ: РФ сделала Западу "злодейское" предупреждение на форуме "Армия-2022"

The Sun: РФ подала сигнал недоброжелателям на форуме "Армия-2022", показав АПЛ "Арктур"

МОСКВА, 17 августа/ Радио Sputnik. Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир назвал сигналом недоброжелателям презентацию концепт-проекта будущей атомной подводной лодки "Арктур" на форуме "Армия-2022".

"Россия представила свою самую современную подводную лодку (концепт-проект, – ред.) <…> в качестве предупреждения Западу", – гласит заголовок статьи.

Кроме того, автор статьи назвал дизайн будущей подлодки "радикальным", высоко оценив его. Он отметил, что некоторые элементы выполнены "в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде".

Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" в ходе форума "Армия-2022" продемонстрировало свое видение возможного будущего ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, представив концепт-проект атомной подводной лодки "Арктур".

Как отметили в бюро, подлодка сможет быстро обнаруживать противника за счет робототехники – подводных беспилотников. Она станет более скрытной за счет граненой формы и безвальной энергетики. Кроме того, "Арктур" будет иметь меньшее водоизмещение на 20 процентов за счет совершенствования ракетного оружия. Ожидается, что такая подлодка появится во второй половине XXI века.

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