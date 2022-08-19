В МИД РФ заявили об отрицании СМИ Канады преступлений Киева

Как отметили в ведомстве, средства массовой информации пытаются извратить содержание доклада Amnesty International в целях сохранения целостности искаженной картины мира

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Средства массовой информации Канады отрицают факты преступлений Украины, пытаясь извратить содержание доклада Amnesty International о нарушениях украинскими военными законов ведения войны. Об этом говорится в среду в обнародованном МИД РФ обзоре недостоверных публикаций по российской тематике в канадских СМИ за период 10-16 августа.

"Масс-медиа Канады продолжают отрицать очевидные факты преступлений киевского режима. В фокусе пропагандисткой активности журналистов нелицеприятные для западного мейнстрима выводы неправительственной организации Amnesty International о Вооруженных силах Украины (ВСУ). СМИ пытаются извратить содержание доклада в целях сохранения целостности искаженной картины мира, сокрытия бесчеловечных деяний Киева и канадских наемников", - говорится в обзоре.

Наиболее ярко такое стремление, как отмечается на сайте дипведомства РФ, проявилось в материалах газеты National Post. В одном из них утверждается, что "использование ВСУ гражданских объектов в военных целях якобы не является нарушением международного гуманитарного права, поскольку речь идет об "отражении агрессии". "Статья обеляет украинских националистов, которые "вынуждены" прикрываться мирным населением как живым щитом. Очевидные факты военных преступлений режима Киева в расчет не принимаются, мол, сдавшихся бойцов ВСУ заставили "признаться", - указали в МИД РФ.

Данная газета, как подчеркнуто в обзоре, также "не стесняется публиковать материалы о "нелегкой доле" канадских "добровольцев", оказавшихся под обстрелами ВС России". "Наемники предстают как герои, которые "продираются" через поля, напичканные взрывными элементами от "кассетных бомб". Манипуляторы общественного мнения замалчивают многочисленные официальные сообщения Минобороны и МИД России с видеодоказательствами применения запрещенных противопехотных мин против жилых кварталов Донецка именно со стороны ВС Украины", - отметили в МИД РФ.

4 августа Amnesty International опубликовала доклад, в котором говорилось о нарушении Украиной законов ведения войны и размещении боевой техники и вооружений в школах и больницах. Публикация вызвала негативную реакцию украинской стороны. В частности, помощник главы офиса президента страны Михаил Подоляк призвал провести расследование, чтобы узнать, не получает ли Amnesty International "выгоды" от России, а глава украинского бюро организации Оксана Покальчук заявила, что приняла решение об уходе с занимаемого поста. Впоследствии организация извинилась за "причинивший боль" доклад, отметив, что он был подчинен единственной цели - "чтобы гражданские лица были защищены".