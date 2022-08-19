Медведев обсудил с Борисовым развитие Роскосмоса

Заместитель председателя Совета безопасности и глава Роскосмоса также обсудили создание новых спутников

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым обсудил перспективные направления работы госкорпорации. Об этом политик сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте".

"С генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым обсудили перспективные направления развития гражданского и военного сегментов госкорпорации. В частности, речь шла о создании новых спутников, плановых пусках в интересах Министерства обороны РФ и гражданских заказчиков", - написал замглавы Совбеза. Он также опубликовал фотографию с Борисовым, сделанную во время встречи.