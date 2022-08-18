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Космонавт Артемьев досрочно завершил выход в открытый космос из-за проблем со скафандром

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Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев
Космонавт Роскосмоса, специальный корреспондент ТАСС Олег Артемьев.
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

В Роскосмос​​​​​​е сообщили, что здоровью Олега Артемьева ничего не угрожает

МКС, 17 августа. /ТАСС/. Космонавт Олег Артемьев, который также является спецкором ТАСС на МКС, досрочно завершает выход в открытый космос из-за проблем с энергообеспечением скафандра, следует из трансляции Роскосмоса.

"Олег, это очень низкое напряжение, тебе срочно надо возвращаться. Потому что если аккумулятор совсем сядет, это не только насос, вентилятор, может связь пропасть", - сказал специалист ЦУП космонавту во время переговоров.

В Роскосмос​​​​​​е сообщили, что здоровью Артемьева ничего не угрожает. 

Как позже уточнил в эфире ведущий инженер отдела внекорабельной деятельности Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Дмитрий Ахмеров, когда Артемьев будет в шлюзовом отсеке, Центр управления полетами примет решение о внекорабельной деятельности.

"Ждем продолжения текущих работ. Дождемся, когда Олег доберется до шлюза. И там будет принято окончательное решение о продлении ВКД (внекосмической деятельности - прим. ТАСС) либо о ее окончании. Будет решать Центр управления полетами", - отметил Ахмеров.

Космонавт совершал выход в открытый космос с коллегой Денисом Матвеевым, они должны были смонтировать локтевые телекамеры дополнительного обзора манипулятора ERA, перенести и подключить внешний пульт управления EMMI, демонтировать стартовые кольца для облегчения манипулятора ERA. 

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