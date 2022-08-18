Войти
Интерфакс-АВН

ЦУП принял решение досрочно завершить работы в открытом космосе

877
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - Центр управления полетами (ЦУП) принял решение досрочно завершить работы в открытом космосе; второму космонавту Денису Матвееву вслед за Олегом Артемьевым также поручено вернуться в шлюзовой отсек МКС, следует из трансляции "Роскосмоса".

"Денис, начинай перемещение в сторону шлюзового отсека", - сказал представитель ЦУП в ходе переговоров с космонавтом.

Ранее в ходе работ в открытом космосе у космонавта Артемьева упал заряд аккумулятора скафандра, наземные специалисты приняли решение вернуть космонавта на борт МКС для подзарядки батареи.

Наземные специалисты выразили обеспокоенность тем, что с падением заряда аккумулятора может пропасть связь с космонавтом, поэтому было принято решение вернуть Артемьева в шлюзовую камеру модуля "Поиск".

В пресс-службе "Роскосмоса" заявили, что ситуация с Артемьевым находится под контролем ЦУП, здоровью космонавта ничего не угрожает.

Артемьев и Матвеев в 16:53 МСК в среду открыли выходной люк модуля "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы заняться интеграцией европейского манипулятора ERA в состав станции. Предполагалось, что в открытом космосе они будут работать 6 часов 44 минуты. Выход из модуля состоялся с более чем 30-минутным опозданием.

Для Артемьева это седьмой выход, для Матвеева - третий. Предыдущий выход в открытый космос состоялся 21 июля.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
10.08.2021
Телезрителям покажут все этапы подготовки к съемкам фильма "Вызов" на МКС
04.11.2020
Первый канал объявил конкурс на роль в фильме, который снимут в космосе
03.11.2020
РФ запланировала запуск узлового модуля к МКС на сентябрь 2021 года
26.08.2020
Изоляция экипажа МКС в российских модулях завершилась
25.08.2020
Падение давления на МКС может происходить не на американском, а российском сегменте - Роскосмос
27.05.2019
"Вы меня не путайте с Маском": новые шутки от Рогозина
10.03.2010
Саммит глав космических агентств – участников программы МКС в Токио
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 00:18
  • 30422
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"
  • 18.08 22:08
  • 2
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 18.08 15:39
  • 1
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 18.08 15:36
  • 1
На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса
  • 18.08 15:05
  • 98
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 18.08 15:04
  • 1
Роль и место белорусских неонацистов в польских планах по захвату Западной Украины
  • 18.08 14:54
  • 1
«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме
  • 18.08 13:40
  • 1
Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою
  • 18.08 13:30
  • 3
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 18.08 12:12
  • 8
Россия нарастит производство Ту-214
  • 18.08 11:24
  • 18
Лучисто-игристое оружие России
  • 18.08 09:55
  • 1
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ
  • 18.08 03:43
  • 20
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу