Войти
Lenta.ru

В России прокомментировали экстренную покупку боевых кораблей у Китая

1180
0
0
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации"
Рабочие "Объединенной судостроительной корпорации".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Кораблестроительная отрасль России способна решить все поставленные задачи по обеспечению потребностей Военно-морского флота (ВМФ) страны в назначенные сроки. Об этом ТАСС на полях Международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал заместитель генерального директора Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Владимир Королев.

Корреспондент информационного агентства спросил гендиректора компании о целесообразности возможной экстренной закупки у Китая боевых кораблей для нужд ВМФ России. «Не думаю, что отвлечение финансовых средств на строительство кораблей в дружественных странах является эффективным решением вопроса экстренного увеличения их численности», — прокомментировал свою позицию Королев.

При этом он отметил, что «из этого, конечно, не следует, что мы должны вообще свернуть взаимовыгодное военно-техническое сотрудничество с дружественными странами».

В августе обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд напомнил, что в основе отдельных образцов китайской военной техники лежат иностранные технологии, которые использовали для модернизации вооружения Народно-освободительной армии Китая.

В июле в публикации этого американского издания китайский палубный истребитель FC-31 назвали неудачной копией американского F-35 Lightning II.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
Компании
ОСК
Похожие новости
09.12.2020
Экспорт растет: как США вооружают Украину
15.05.2020
"Оборонка" во время пандемии: как работают на карантине мировые производители оружия
05.11.2019
Не то продаем: почему буксует российская оборонка
25.04.2016
Неравноправное партнерство
24.03.2014
С грустью по авианосцам
15.03.2011
Улетая от Китая
30.05.2007
Оружие - это политика.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 00:18
  • 30422
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"
  • 18.08 22:08
  • 2
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 18.08 15:39
  • 1
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 18.08 15:36
  • 1
На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса
  • 18.08 15:05
  • 98
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 18.08 15:04
  • 1
Роль и место белорусских неонацистов в польских планах по захвату Западной Украины
  • 18.08 14:54
  • 1
«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме
  • 18.08 13:40
  • 1
Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою
  • 18.08 13:30
  • 3
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 18.08 12:12
  • 8
Россия нарастит производство Ту-214
  • 18.08 11:24
  • 18
Лучисто-игристое оружие России
  • 18.08 09:55
  • 1
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ
  • 18.08 03:43
  • 20
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу