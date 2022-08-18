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ТАСС

Космонавт заявил, что у МКС есть ресурс летать до 2028 года

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МКС
МКС.
Источник изображения: © NASA

Сергей Рыжиков подтвердил, что должен отправиться в экспедицию МКС-72 в 2024 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Международная космическая станция (МКС) может работать до 2028 года, конструкторы предусмотрели соответствующие ресурсы, запас прочности. Такое мнение высказал в среду летчик-космонавт, участник экспедиции МКС-64 Сергей Рыжиков в ходе посещения церковной Больницы Святителя Алексия.

"Станция (МКС - прим. ТАСС) будет эксплуатироваться до тех пор, пока не будет принято межгосударственное решение о прекращении ее эксплуатации по каким-то причинам - техническим, политическим. На данный момент соглашение действует до 2024 года, до 2024 года она должна работать. Есть намерение продлить ее до 2028 года. <...> Системы еще работоспособные, запасы в них сделаны, спасибо конструкторам, до 2028 года мы полетаем", - сказал Рыжиков, общаясь с персоналом, добровольцами и пациентами больницы.

Он добавил, что если будет принято решение "о сведении станции с орбиты", то "в этом случае необходимо будет потратить немалое количество грузовых кораблей, вернее, немалое количество топлива, <...> чтобы станция сошла с орбиты и сгорела где-нибудь в безлюдных районах акватории Мирового океана, как произошло с другими станциями, в том числе "Мир". При этом Рыжиков подтвердил ТАСС, что должен отправиться в экспедицию МКС-72 в 2024 году. "Все по плану", - сказал космонавт.

Реализация программы МКС началась с соглашения о сотрудничестве по Международной космической станции гражданского назначения, которое было подписано 29 января 1998 года в Вашингтоне правительствами 15 государств. В настоящее время из 16 модулей МКС шесть являются российскими.

В июле глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что решение о выходе России из проекта МКС после 2024 года принято, при этом все обязательства перед партнерами будут выполнены. Он отметил, что ко времени выхода РФ из проекта МКС начнется формирование Российской орбитальной станции (РОС).

Рыжиков в среду посетил церковную Больницу Святителя Алексия, где встретился с добровольцами курсов по уходу за ранеными, пациентами и врачами-добровольцами, которые оказывают помощь пострадавшим мирным жителям в Донбассе и в других регионах. В июле этого года космонавт был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного космического полета на МКС. 

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