Эксперт: учения "Восток-2022" будут полезны для зарубежных участников

Народно-освободительная армия Китая примет участие в учениях "Восток-2022" в РФ, сообщило Минобороны КНР. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин отметил, что учения в России пользуются высоким авторитетом за рубежом.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет участвовать в учениях "Восток-2022" в России, сообщило министерство обороны КНР.
Отмечается, что в учениях также примут участие военнослужащие из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран.
Ранее Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". Учения развернутся на 13 полигонах Восточного военного округа, в них примут участие ВДВ, Дальняя и Военно-транспортная авиация, а также войска иностранных государств.
В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин напомнил, что проходящие в России учения традиционно привлекают много участников из-за рубежа.
В том числе, считает он, военнослужащие других стран интересуются опытом, полученным российской армией в современных боевых условиях.
Учения в России пользуются высоким авторитетом за рубежом, продолжил он.
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