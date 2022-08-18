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РИА Новости

Эксперт: учения "Восток-2022" будут полезны для зарубежных участников

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Военные учения
Военные учения.
Источник изображения: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Народно-освободительная армия Китая примет участие в учениях "Восток-2022" в РФ, сообщило Минобороны КНР. В эфире радио Sputnik военный политолог Андрей Кошкин отметил, что учения в России пользуются высоким авторитетом за рубежом.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет участвовать в учениях "Восток-2022" в России, сообщило министерство обороны КНР.

Отмечается, что в учениях также примут участие военнослужащие из Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран.

Ранее Минобороны РФ заявило, что в период с 30 августа по 5 сентября войска Восточного военного округа проведут стратегическое командно-штабное учение "Восток-2022". Учения развернутся на 13 полигонах Восточного военного округа, в них примут участие ВДВ, Дальняя и Военно-транспортная авиация, а также войска иностранных государств.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин напомнил, что проходящие в России учения традиционно привлекают много участников из-за рубежа.

В том числе, считает он, военнослужащие других стран интересуются опытом, полученным российской армией в современных боевых условиях.

"Когда началась сирийская операция, в ходе которой мы оказываем помощь законному руководству страны в борьбе с террористами, всех интересовал опыт, который получили наши военнослужащие, особенно Воздушно-космические силы, в ходе этой операции", – сказал Андрей Кошкин.

Учения в России пользуются высоким авторитетом за рубежом, продолжил он.

"России есть что показать и рассказать, она может по-новому выстроить учения, чтобы они приносили пользу всем. И те, кто стремится на них попасть и выделяет своих командиров и воинские подразделения для участия в учениях, едут туда, чтобы научиться", – уверен военный политолог.

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Белоруссия
Индия
Китай
Монголия
Россия
Таджикистан
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
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