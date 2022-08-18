Ту-214 вместо Boeing 737 и Airbus A320. Первые Ту-214 для коммерческой эксплуатации будут поставлены российским авиакомпаниям уже в следующем году

Первые магистральные узкофюзеляжные самолёты Ту-214 для российских авиакомпаний появятся в 2023 году. Об этом в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» рассказал генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Мы действительно запускаем в производство партию в 20 машин на ближайшие несколько лет совместно с нашими партнёрами по кооперации. Решения об этом приняты. Уже сейчас началось строительство новых самолётов. В стапелях агрегатной сборки находится первый самолёт этой партии. В цехах ведётся изготовление деталей для последующих. Программа предусматривает сдачу первых самолётов в 2023 году, — сообщил Слюсарь.

По его словам, Ту-214 будет достаточно комфортным для пассажиров. Сейчас на самолётах используется новое светотехническое оборудование, кресла, багажные полки, которые отвечают международным требованиям, и система кондиционирования воздуха, уточняет глава ОАК.

Учитывая, что серийное производство SSJ New и MC-21 начнётся только в 2024 году (в случае MC-21, судя по всему, только в конце 2024 года), Ту-214 станет единственной альтернативой выбывающим из авиапарков Boeing 737 и Airbus 320.

До последнего времени Ту-214 производился в небольших объёмах, так как он эксплуатируется только в государственной авиации. Но сейчас ситуация изменилась: до 2030 года планируется изготовить 70 таких самолётов. Одним из основных заказчиков станет «Аэрофлот». По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, компания рассматривает Ту-214 в качестве базового самолёта для своего авиапарка. Ту-214 оснащается российским двигателем ПС-90A.