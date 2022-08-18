Войти
ixbt.com

Российские дроны-камикадзе КУБ-БЛА научились атаковать роем

1054
0
+1
КУБ-БЛА
КУБ-БЛА.
Источник изображения: Калашников

Российские ударные беспилотные аппараты КУБ-БЛА, обладающие малой радиолокационной и акустической заметностью, научились атаковать цели в составе роя дронов.

КУБ-БЛА обладают повышенной дальностью применения, а также получили способность выполнения миссий в составе ведомого роя беспилотников. Аппарат может быть использован со скоростных транспортно-десантных катеров или специальных кораблей.

— Пресс-служба группы компаний «Калашников».

КУБ-БЛА был представлен в 2019 году, новая версия может летать со скоростью от 80 до 130 км/ч в течение до 30 минут. Дрон может нести боеприпас массой до 3 кг. Барражирующие боеприпасы «ZALA Ланцет» способны самостоятельно находить заданную цель и поражать её. 

Разработчики называют высокую точность, баллистическую нечитаемость и автономность сильными качествами дронов. При этом благодаря электродвигателю дроны издают мало шума. Кроме того, дронам не нужен спутниковый сигнал, они могут определять координаты по различным источникам и объектам.

«ZALA Ланцет» обладает противолазерной защитой, в результате чего даже самое современное лазерное оружие не способно поразить этот беспилотник. Иными словами, перехватить или уничтожить «Ланцет» практически невозможно.

— Пресс-служба группы компаний «Калашников».

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Похожие новости
04.07.2022
Герои рождаются на полях сражений
01.07.2022
Минобороны России показало работу зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2»
29.03.2022
Дело в технике: Вооруженные силы РФ уничтожают военные объекты по всей Украине
16.04.2021
Американский истребитель поразил цель ракетой класса «воздух — воздух» на рекордной дальности
08.02.2021
Россия создаст уникальный сбивающий беспилотники противотанковый комплекс
02.09.2013
МАКС-2013: Беспилотники cэкономят деньги и время заказчиков
29.06.2012
Танки в городе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 00:18
  • 30422
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"
  • 18.08 22:08
  • 2
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 18.08 15:39
  • 1
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 18.08 15:36
  • 1
На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса
  • 18.08 15:05
  • 98
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 18.08 15:04
  • 1
Роль и место белорусских неонацистов в польских планах по захвату Западной Украины
  • 18.08 14:54
  • 1
«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме
  • 18.08 13:40
  • 1
Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою
  • 18.08 13:30
  • 3
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 18.08 12:12
  • 8
Россия нарастит производство Ту-214
  • 18.08 11:24
  • 18
Лучисто-игристое оружие России
  • 18.08 09:55
  • 1
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ
  • 18.08 03:43
  • 20
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу