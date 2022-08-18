Российские дроны-камикадзе КУБ-БЛА научились атаковать роем

Российские ударные беспилотные аппараты КУБ-БЛА, обладающие малой радиолокационной и акустической заметностью, научились атаковать цели в составе роя дронов.

КУБ-БЛА обладают повышенной дальностью применения, а также получили способность выполнения миссий в составе ведомого роя беспилотников. Аппарат может быть использован со скоростных транспортно-десантных катеров или специальных кораблей. — Пресс-служба группы компаний «Калашников».

КУБ-БЛА был представлен в 2019 году, новая версия может летать со скоростью от 80 до 130 км/ч в течение до 30 минут. Дрон может нести боеприпас массой до 3 кг. Барражирующие боеприпасы «ZALA Ланцет» способны самостоятельно находить заданную цель и поражать её.

Разработчики называют высокую точность, баллистическую нечитаемость и автономность сильными качествами дронов. При этом благодаря электродвигателю дроны издают мало шума. Кроме того, дронам не нужен спутниковый сигнал, они могут определять координаты по различным источникам и объектам.