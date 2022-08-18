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Техкульт

Представлена отечественная зарядная станция для электрокаров

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Представлена отечественная зарядная станция для электрокаров

В рамках проходящего форума «Армия-2022» в числе прочих передовых новинок прошла демонстрация зарядной автомобильной станции ФОРА ЭЗС-AC для электрокаров разработки Рязанского ПСЗ, входящего в состав АО «КРЭТ», которое, в свою очередь, включено в структуры «Ростеха».

Станция, имеющая мощность порядка 22 кВт, предназначается для зарядки электрокаров с помощью переменного тока, а настенный вариант исполнения позволяет устанавливать ее как на подземных, так и на наземных паркингах. ФОРА ЭЗС-AC имеет повышенный уровень антивандальной защиты благодаря прочному корпусу, выполненному из нержавеющей стали в виде монолитного элемента. Кроме того, для новинки заявлено соответствие степени защиты IP54 и даже модуль NFC для осуществления бесконтактной оплаты.

Представлена отечественная зарядная станция для электрокаров

Также производителем предусмотрен экран, отображающий данные о текущем уровне заряда аккумулятора авто, а отслеживать сам процесс пополнения зарядка автолюбители смогут с помощью специального мобильного приложения. Здесь нужно отметить, что помимо станции ФОРА ЭЗС-AC, была показана станция модели ФОРА ЭЗС-DC, выдающая постоянный ток увеличенной мощности (до 50 кВт) и позволяющая заряжать сразу два электрокара.

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Компании
КРЭТ
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