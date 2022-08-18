БАС-200 повысит эффективность проектов «Умный город» и «Умный регион»

Беспилотная авиационная система вертолетного типа БАС-200 холдинга «Вертолеты России» уже в 2023 году может стать частью цифровой инфраструктуры регионов. На форуме «Армия-2022» обсудили перспективы использования беспилотников холдинга для повышения эффективности проектов «Умный регион» и «Умный город».

Преимущества использования БАС-200 обсудили с потенциальными эксплуатантами – представителями федеральных и региональных органов власти, разработчиков целевых нагрузок на конференции холдинга «Вертолеты России», прошедшей на площадке форума.

«Уникальные летно-технические характеристики БАС-200 в совокупности с универсальностью машины гарантируют ее высокую востребованность. Эта беспилотная авиационная система вертолетного типа способна развивать скорость до 160 км/ч и выполнять полеты на высоте до 3500 метров. При этом предусмотрена возможность полета на скорости от 40 до 70 км/ч с функцией зависания в воздухе, что очень важно для проведения мониторинговых миссий, – рассказал первый заместитель генерального директора холдинга «Вертолеты России» Олег Гуляев. – Сегодня с рядом регионов мы прорабатываем возможность интеграции БАС-200 в проекты «Умный город» и «Умный регион». В частности, совместно с Республикой Башкортостан, Архангельской и Мурманской областями мы проводим анализ перспективных сфер использования беспилотных технологий. Среди ключевых направлений можно выделить дистанционный контроль использования и состояния лесного фонда, противопожарный и гидрометеорологический мониторинги, а также патрулирование особо охраняемых природных территорий».

Проект «Умный город» направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством и улучшения жизни жителей с помощью внедрения передовых технологий.

«Использование БАС-200 дает возможность повысить эффективность реализации проекта «Умный город». Высокая точность проводимых измерений и многофункциональность беспилотной системы дают возможность проводить мониторинг электро- и теплосетей, замерять вредные примеси в воздухе, контролировать оборот отходов и даже выявлять противоправные действия», – сообщил заместитель руководителя рабочей группы «Умный город» Минстроя России Анатолий Курманов.

БАС-200 способен нести целевую нагрузку массой до 50 килограммов. При этом полет винтокрылого беспилотника может продолжаться до 4 часов. Машина оснащается в зависимости от пожеланий эксплуатанта, например, на нее может быть установлен комплекс ретрансляции, гиперспектральная камера, оптико-электронная система, аэрогравиметр. Беспилотная система может использоваться для дистанционного мониторинга местности, выполнения поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ, а также для доставки малогабаритных грузов.