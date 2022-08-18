Британцы об испытаниях американских ракет: клоуны-политики нас погубят

США проводят ракетные испытания, создавая колоссальный риск военной эскалации

США создали колоссальный риск военной эскалации испытаниями межконтинентальных баллистических ракет Мinuteman III, пишет Daily Express. Читатели издания обеспокоены тем, что такой "опасный тип", как Байден распоряжается ядерной кнопкой.

Элли Кук (Ellie Cook)

Американские военные подтвердили, что провели плановые испытания межконтинентальных баллистических ракет Мinuteman III без боевой части. Пентагон в этом году дважды откладывал пуски МБР, заявляя, что это "пример ответственного поведения ядерной державы".

В первый раз испытания были отложены из-за начала российской спецоперации на Украине, а во второй – по причине эскалации напряженности вокруг Тайваня.

В марте пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби (John Kirby) сказал, что международное сообщество считает действия Путина на Украине "опасными и безответственными", однако Вашингтон не хочет, чтобы его испытания были "истолкованы превратно".

"В попытке показать, что у нас нет намерений осуществлять действия, которые могут быть неправильно поняты и превратно истолкованы, министр обороны отдал указание отложить запланированные на эту неделю испытательные пуски межконтинентальной баллистической ракеты Мinuteman III", – заявил Кирби.

"Это решение далось нам нелегко, но мы хотим продемонстрировать, что являемся ответственной ядерной державой", – добавил он.

Испытания перенесли на начало августа. Они совпали по времени со скандальным визитом спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Перед проведением испытаний Кирби заявил, что ракеты будут запущены в какой-то момент в ближайшем будущем. Он повторил, что данное решение доказывает: США являются "ответственной ядерной державой".

"В то время, как Китай проводит дестабилизирующие ситуацию военные учения вокруг Тайваня, Соединенные Штаты демонстрируют поведение ответственной ядерной державы, снижая риски просчетов и неверных оценок", – сказал Кирби.

"Мы считаем, что это не в наших интересах, не в интересах Тайваня, не в интересах региона, если эскалация напряженности будет продолжаться. Вот почему запланированные на эту неделю испытания МБР Мinuteman III перенесены на ближайшее будущее", – продолжил он.

В это же время российский министр обороны заявил, что Кремль не намерен применять ядерное оружие на Украине. Выступая в Москве на международной конференции по безопасности, Сергей Шойгу заявил, что ядерный альянс НАТО "несколько раз" расширял свое присутствие в Центральной и Восточной Европе. Он добавил, что в такой ситуации "нелегко" заключать с США соглашения по контролю ядерных вооружений.

В этом месяце Путин сказал, что в случае эскалации ядерной войны победителей не может быть ни с той, ни с другой стороны.

В своем выступлении он подчеркнул: "Мы исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества".

Такое заявление кажется драматическим разворотом после ядерных угроз, с которыми выступал Кремль на начальном этапе военной операции.

Вскоре после ввода российских войск на Украину Путин предупредил мировое сообщество, что любое вмешательство "приведет к таким последствиям, с какими вы не сталкивались за всю свою историю".

Многие истолковали это как намек на российский ядерный арсенал, который был переведен в состояние повышенной боевой готовности.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров также назвал возможность ядерной войны "серьезной" и "реальной". А стойкий союзник Путина президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что в случае продолжения эскалации нас ждет "ядерная пропасть".

Комментарии читателей:

Whovotedschwab

Байден поджигатель войны и опасный тип! Человека ограниченных умственных способностей и близко нельзя подпускать к такого рода эскалации.

Harrytickerfromwellow

Полагаю, чтобы стать политиком, в первую очередь надо получить справку о безумии.

Boyak

Итак, у нас 80-летний маразматик держит палец на ядерной кнопке. Вспомните: оранжевый человек плохой, у нас все будет хорошо.

Made in Britain

Страшно подумать, этот овощ в роли главнокомандующего распоряжается ядерной кнопкой.

Parralaxview

Сегодня прочитал в прессе: "Миллиарды умрут от голода в случае ядерной войны".

Большинство из нас уже поняли это. Между тем, у нас престарелый пациент на грани умственной отсталости и его коммунистическая приспешница (может, она его сиделка) нагнетают и без того чрезвычайно опасную и сложную ситуацию. Даже если это просто нарочитое позирование, то для так называемого лидера свободного мира это несусветная пошлость и глупость.

Лично я устал слушать, как медийный мейнстрим промывает мозги послушному и поразительно доверчивому обществу, рассказывая о добродетелях Украины. Мне наплевать на Россию, на святую Украину и на их междоусобные распри. Я вижу, как маскирующиеся под политиков клоуны слепо идут к тотальному разрушению и ведут к гибели мою семью и тех, кто нас окружает.

Surreybeachhead

Мир в огне. Боже. Но по крайней мере, мы налоги больше платить не будем.

Leaver

Если мы дойдем до этого, виноват будет ЕС со своим расширением вплоть до российских границ. Его попытки заполучить Украину стали последней каплей для Путина.

7474

Как обычно, условия определяют разжигающие военную истерию США. Например, когда они запускают разведывательный спутник, это ответственно. А когда свой спутник слежения запускает Россия, это безответственно.

Donnumnum

Все ближе промежуточные выборы, поэтому отчаявшийся Байден вместе с демократами пытается отвлечь внимание американского народа от своих бесполезных усилий присоединиться к какой-нибудь расчудесной войне или даже развязать ее. Молодец, Байден. Чем скорее ты уйдешь, тем лучше.