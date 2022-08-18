Новикомбанк профинансирует проекты «Роскосмоса» на 3,7 млрд рублей

Опорный банк Госкорпорации Ростех Новикомбанк заключил несколько стратегически важных соглашений об организации финансирования проектов Госкорпорации «Роскосмос» и ее организаций на общую сумму 3,7 млрд рублей. В рамках сотрудничества с Новикомбанком «Роскосмос» сможет реализовать задачи по цифровизации предприятий и наращиванию производства гражданской продукции.

Финансирование будет предоставлено с использованием механизмов господдержки в рамках постановления правительства №26 (поддержка производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения) и постановления №1598 (финансирование проектов цифровизации).

Цель финансирования – поддержка проектов по диверсификации, в частности, АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» наращивает производство гражданской продукции. АО «ЦНИИмаш» и Госкорпорация «Роскосмос» реализуют инвестиционные проекты в рамках программы цифровизации Минцифры. Согласно Стратегии развития информационных технологий Госкорпорации «Роскосмос» на период до 2025 года и перспективу до 2030 года в отрасли должна быть сформирована цифровая экосистема «2.0». Информационные технологии должны дать старт развитию цифровизации в ракетно-космической отрасли.

«Новикомбанк поддерживает проекты предприятий высокотехнологичных отраслей по цифровой трансформации. Использование мер господдержки позволяет предложить оптимальные по стоимости программы финансирования», – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

«Госкорпорация Роскосмос заинтересована в развитии перспективных проектов своих организаций. Соглашения закрепляют достигнутые договоренности между нашими организациями, и партнерство с Новикомбанком способствует реализации поставленных задач с точки зрения финансирования на оптимальных условиях и с использованием механизмов господдержки», – отметил исполнительный директор по финансам Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Поляков.