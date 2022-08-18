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ТАСС

МО РФ: Россия настроена на взаимодействие с Суданом по укреплению безопасности в Африке

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Военнослужащие ВМФ РФ на борту российского военного корабля в порту Судана, февраль 2021 год
Военнослужащие ВМФ РФ на борту российского военного корабля в порту Судана, февраль 2021 год.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Sputnik

Министр обороны Судана подтвердил настрой высшего руководства республики к развитию сотрудничества с Российской Федерацией в военной области

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ Александр Фомин провел в среду переговоры с министром обороны Судана Ясином Ибрагимом, стороны обсудили вопросы укрепления безопасности в Африке, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Семнадцатого августа состоялась рабочая встреча заместителя министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с министром обороны Республики Судан генерал-лейтенантом Ясином Ибрагимом", - сказали в ведомстве.

На встрече замминистра обороны РФ отметил, что Россия настроена на дальнейшее взаимодействие с Суданом в вопросах укрепления безопасности в Африке.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями относительно развития российско-суданского военного и военно-технического сотрудничества.

Министр обороны Судана подтвердил настрой высшего руководства Республики Судан к развитию сотрудничества с Российской Федерацией в военной области. "Мы высоко оцениваем роль Российской Федерации в сохранении мира и безопасности во всем мире", - сказал Ясин Ибрагим. 

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Страны
Россия
Судан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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