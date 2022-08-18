Замглавы Минобороны РФ обсудил региональную безопасность с коллегой из Египта

Как отметил на встрече Александр Фомин, Россия настроена на продолжение активного взаимодействия в вопросах региональной, глобальной безопасности, стабильности в Африке и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел в среду переговоры с коллегой из Египта Халедом Мегавером, в частности, обсуждались вопросы региональной безопасности. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"17 августа на полях Международного военно-технического форума "Армия-2022" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с заместителем министра обороны Арабской Республики Египет по международному сотрудничеству генерал-майором Халедом Мегавером", - рассказали в ведомстве.

Как отметил на встрече Фомин, Россия настроена на продолжение активного взаимодействия в вопросах региональной, глобальной безопасности, стабильности в Африке и на Ближнем Востоке. Он указал на близость подходов двух стран в отношении ключевых глобальных и региональных проблем.

На встрече были обозначены перспективные направления российско-египетского сотрудничества, включая проведение совместных мероприятий учебно-боевой подготовки.

Мегавер, в свою очередь, отметил положительную динамику развития двусторонних отношений в военной области.