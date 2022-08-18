В антитеррористических тренировках на Балтийском флоте задействовали до 1 тыс. человек

В учениях также задействовали около 50 единиц боевой и спецтехники

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Комплексные тренировки подразделений противодействия терроризму прошли в соединениях и воинских частях Балтийского флота в Калининградской и Ленинградской областях. В мероприятии задействовали до 1 тыс. человек и около 50 единиц боевой и спецтехники сообщила в среду пресс-служба флота.

"В ходе практической части занятий военнослужащие отработали задачи оперативного вывода техники, в частности, бронетранспортеров БТР-82А, бронеавтомобилей "Тигр-М", "Тайфун", специальных автомобилей на базе УАЗ и подразделений усиления в заданные районы. Основной упор был сделан на отработку слаженности действий подразделений антитеррора при блокировании и ликвидации условных террористов", - говорится в сообщении.

При проведении динамического розыгрыша личный состав групп блокирования и усиления отработал порядок действий при отражении попыток проникновения условных террористов на военные объекты. Также военнослужащие подразделений антитеррора учились эвакуировать "раненых" военнослужащих, проводить инженерную разведку при выдвижении в район сосредоточения, выполнять мероприятия радиационной и химической разведки районов выполнения задач, в том числе с применением БЛА, специальной аппаратуры и техники.

При проведении тренировок для создания обстановки максимально приближенной к реальной было использовано значительное количество средств имитации, в том числе холостых боеприпасов, дымов и взрывпакетов. Подобные учения проводятся на регулярной основе, что позволяет повышать уровень практической подготовки подразделений воинских частей флота по противодействию терроризму, отметили в пресс-службе.