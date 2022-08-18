Филиппины оценивают покупку вертолетов "Чинук" в США

ЦАМТО, 17 августа. Как сообщает агентство PNA, правительство Филиппин рассматривает возможность покупки вертолетов CH-47 "Чинук" в США после расторжения из опасения попасть под американские санкции контракта на покупку 16 российских вертолетов.

На интернет-форуме 15 августа посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес заявил, что расторжение контракта главным образом "спровоцировано войной на Украине". Посол отметил, что "Чинук" заменят тяжелые вертолеты, необходимые Вооруженным силам страны для переброски войск и оказания помощи при стихийных бедствиях.

Посол предположил, что США готовы предложить поставку вертолетов в пределах бюджета, который был выделен для покупки российских вертолетов. Он добавил, что сделка с США также будет включать услуги технического обслуживания и запасные части для вертолетов.

Посол заявил, что правительство также рассматривает возможность поставки из России в пределах суммы ранее выплаченного аванса "других изделий, которые могут понадобиться стране вместо вертолетов". Это может касаться и вооружений.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Филиппин заключило контракт на поставку 16 вертолетов Ми-17, сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 12,7 млрд. филиппинских песо (243,6 млн. долл.) в ноябре 2021 года. Предполагалось, что РФ поставит один дополнительный вертолет бесплатно. В январе 2022 года МНО Филиппин произвело авансовый платеж в размере 1,9 млрд. филип. песо (41,56 млн. долл.).

Тем не менее, в июне 2022 года власти Филиппин приняли решение расторгнуть контракт из опасений попасть под действие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и санкции других западных стран.

Представитель МНО Филиппин Арсенио Андолонг 10 августа подтвердил, что для урегулирования расторжения соглашения с ООО "Совтехноэкспорт" сформирован комитет по расторжению и рассмотрению контрактов (CTRC), который проведет соответствующие процедуры. CTRC также возьмет на себя решение вопросов, касающихся авансового платежа за вертолеты в размере 1,9 млрд. филиппинских песо.

ВВС Филиппин стремятся закупить тяжелые транспортные вертолеты с 1990-х гг. Однако прошлые попытки приобрести американские CH-47 "Чинук" завершились неудачей из-за отсутствия финансовых средств. Выбор российских вертолетов, в отличие от машин западного производства, позволял получить испытанную машину большой грузоподъемности по привлекательной цене.

Учитывая, что стоимость новых Ми-17 и CH-47 не сравнима, можно предположить, что ВС Филиппин либо приобретут меньше вертолетов, чем планировали, либо получат бывшие в эксплуатации машины. Вряд ли власти США поставят "Чинук" по цене российского вертолета в условиях отсутствия у Филиппин альтернатив.