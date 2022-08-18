Белоруссия представила новый БТР на "Армии-2022"

КУБИНКА (Московская область), 17 авг - РИА Новости. Минский завод колёсных тягачей на форуме "Армия 2022" в Подмосковье демонстрирует бронетранспортер МЗКТ-690003 (V-2) - машина представлена в полную величину - это первый испытанный опытный образец, передаёт корреспондент РИА Новости .

Максимальная скорость машины, как рассказали корреспонденту агентства на стенде ОАО МЗКТ, составляет 110 км/ч, максимальная скорость на плаву - 10 км/ч, весит автомобиль 22 тонны. Как рассказали РИА Новости на стенде компании, машина была представлена в прошлом году, на "Армии-2022" она показывается уже как прошедший все необходимые испытания и готовый к продаже опытный образец.

У машины цельносварной бронированный корпус, также в БТР установлены энергопоглощающие сиденья и подвесной пол, позволяющий смягчить ударную волну при подрыве. Автомобиль предназначен для переброски личного состава и, помимо этого, может обеспечить огневую поддержку десантированным подразделениям в бою, а также оказать сопротивление бронированной технике.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа. На нем запланировано около 300 мероприятий, которые проходят на объектах парка "Патриот", на полигоне "Алабино", аэродроме "Кубинка", а также во всех военных округах и на Северном флоте - всего более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран.