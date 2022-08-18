КРЭТ совершенствует комплекс обороны вертолетов "Витебск" с учетом боевого применения

Гендиректор концерна Александр Пан отметил, что у "Радиоэлектронных технологий" есть обратная связь по применению комплексов серии "Витебск"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Специалисты концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) ведут работы по совершенствованию бортовых комплексов обороны вертолетов серии "Витебск" с учетом результатов их боевого применения. Об этом рассказал журналистам в среду генеральный директор концерна Александр Пан в рамках форума "Армия-2022".

"У нас есть обратная связь по применению комплексов серии "Витебск". С учетом полученных рекомендаций мы проводим их доработки", - сказал он.

БКО "Витебск" - российский комплекс радиоэлектронной борьбы, разработан для индивидуальной защиты самолетов и вертолетов от управляемых ракет и переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК). Защита осуществляется путем создания оптических и радиоэлектронных помех. Первые поставки комплекса "Витебск" Минобороны начались в 2015 году.

Ранее сообщалось, что БКО "Витебск" показывает хорошие результаты эксплуатации в ходе спецоперации на Украине, повышая живучесть вертолетов. Сейчас он устанавливается на все ударные вертолеты. Комплекс в ходе спецоперации продемонстрировал высокую эффективность, превосходящую заявленные характеристики.