ТАСС и фонд "Военкино" договорились о совместной популяризации традиций российской армии

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписали замгендиректора ТАСС Андрей Соколов и глава фонда "Военкино" Максим Ксензов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Информагентство ТАСС будет содействовать распространению информации о работе Фонда поддержки военно-патриотического кино ("Военкино"), занимающегося популяризацией истории и традиций российской армии. Соответствующее соглашение подписано в среду на форуме "Армия-2022", сообщает корреспондент ТАСС.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве подписали замгендиректора ТАСС Андрей Соколов и глава фонда "Военкино" Максим Ксензов.

"Деятельность Вооруженных сил России всегда находится в центре внимания журналистов нашего агентства. Новостные сообщения, специализированные тематические ленты, продукты и спецпроекты ТАСС об армии и ОПК, новейших системах вооружений и перспективных разработках всегда пользуются повышенным интересом нашей аудитории. Особое значение в этой работе мы придаем сохранению в обществе знаний и памяти о важнейших исторических событиях, в том числе тех, непосредственными участниками которых были журналисты агентства", - сказал Соколов после подписания соглашения.

Он подчеркнул, что ТАСС не только поддерживает такие проекты, но и сам выступает их инициатором. В частности, в 2021-2022 годах в соавторстве с телеканалом "Звезда" были созданы документальные фильмы "Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС" и "Великая Отечественная в хронике ТАСС", в основу которых легли фотографии и воспоминания журналистов агентства.

В соответствии с соглашением ТАСС будет рассказывать о работе фонда "Военкино" по созданию военно-патриотических фильмов и программ, способствующих патриотическому воспитанию молодежи, социально значимых культурных инициативах, нацеленных на сохранение исторической памяти и традиций российской армии и флота, а также станет популяризировать их среди российской и зарубежной аудитории.

Как отметил Ксензов, в более чем вековой истории ТАСС есть немало страниц, связанных с историей страны, в том числе военной.

"Достаточно вспомнить, что фотокорреспондентами ТАСС сделаны самые известные кадры о Великой Отечественной войне. Исторический опыт агентства может стать бесценной основой для новых современных форматов. Уверен, вместе мы сможем найти немало возможностей для реализации успешных военно-патриотических проектов", - сказал он.

Руководитель фонда подчеркнул, что "Военкино" ставит своей задачей в том числе "продление жизни" кинопроектов, чтобы они не становились "фильмами одного просмотра".

"Мы понимаем, что кино не просто разовый просмотр. И мы хотим создать систему, которая позволит фильму жить больше, чем один, два или три года. Мы считаем, что мы можем "продлить жизнь" кинопроектам", - сказал Ксензов.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" открылся 15 августа и продлится до 21 августа. В его рамках запланировано 289 мероприятий, которые проводятся на объектах парка "Патриот", полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте, более чем в 30 регионах России. Участие в форуме принимают военные делегации 72 стран. ТАСС является стратегическим медиапартнером форума.