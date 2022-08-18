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ЦАМТО

На форуме "Армия-2022" прошла научная конференция по вопросам развития технических средств обучения в ВС РФ

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Тренажер истребителя-бомбардировщика Су-34
Тренажер истребителя-бомбардировщика Су-34.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Технодинамика"

ЦАМТО, 17 августа. Участники XI Всероссийской научно-технической конференции в рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2022" обсудили перспективы совершенствования процесса обучения военнослужащих и подготовки подразделений ВС РФ путем внедрения современных (перспективных) технических средств обучения (ТСО).

Главной целью научно-технической конференции стало определение ее участниками приоритетных направлений развития ТСО, учебно-тренировочных средств с учетом формирования проекта госпрограммы вооружения на 2024-2033 годы.

В ходе конференции были проанализированы и оценены научно-технические и производственно-технологические возможности предприятий промышленности, госкорпораций и иных структур, занятых разработкой и производством ТСО.

Участники конференции обсудили широкий спектр вопросов, связанных с научно-техническими исследованиями и практическими разработками в области тренажеростроения, внедрения результатов научной деятельности в производство. Особое внимание было уделено вопросам взаимодействия органов военного управления, образовательных организаций Минобороны России и других силовых ведомств, предприятий оборонно-промышленного комплекса.

На научно-технической конференции были выработаны рекомендации по решению научно-технических, организационных и других проблемных вопросов в интересах развития ТСО Вооруженных Сил Российской Федерации.

По окончании обсуждения участники конференции определили приоритетные направления развития ТСО, порядок эффективного взаимодействия заказывающих и довольствующих органов военного управления по закрепленным номенклатурам в части обеспечения жизненного цикла тренажерных средств.

В работе конференции приняли участие специалисты образовательных учреждений Минобороны России, а также представители конструкторских бюро и научно-производственных предприятий Российской Федерации.

Организатором научно-делового мероприятия выступило Главное управление боевой подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

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