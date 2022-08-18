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ИноСМИ

В Турции ответили на заявление о новой закупке и производстве С-400

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Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция
Российский транспортный самолет, перевозящий системы ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой, Турция.
Источник изображения: © AP Photo / Turkish Defence Ministry via AP

Заявление Управления оборонной промышленности Турции об С-400: информация не соответствует действительности

Появившиеся в СМИ сообщения о новой закупке и производстве С-400 в Турции не соответствуют действительности, сообщил Haber7. Среди читателей сайта разгорелась дискуссия.

Чиновник Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции, побеседовавший с Haber7, опроверг информацию о подписании второго соглашения по С-400 между Турцией и Россией, отметив: "О новом развитии событий речи не идет. Процесс продолжается в соответствии с изначально достигнутыми договоренностями".

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев на международном форуме "Армия-2022" заявил: "Контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом документ подразумевает частичную локализацию производства в Турции".

Процесс продолжается в соответствии с изначально достигнутыми договоренностями

Представитель Управления оборонной промышленности, которого "Хабер7" спросило о том, есть ли новое соглашение, сообщил, что "о новом развитии событий речи не идет, процесс продолжается в соответствии с изначально достигнутыми договоренностями".

Комментарии читателей

мурат44

Кто-то распространяет дезинформацию, чтобы препятствовать продаже F-16 Турции. Греки, кстати говоря, не хотят, чтобы мы вооружались.

Хасан

Дыма без огня не бывает. Забавная новость.

ааа

Мы и первые напрасно купили.

Гость

Что мы должны понять из этого ЗАЯВЛЕНИЯ? То есть, если процесс продолжается в соответствии с первым контрактом, то когда придет вторая партия С-400??? Я думаю, им следует пояснить, что этот чиновник имел в виду.

Сентябрь

Нам нужно купить С-500.

Военачальник

Америка не случайно сосредоточила такое количество вооружений в непосредственной близости от нас, С-400 нам понадобятся.

Гость

Если я не ошибаюсь, в первом контракте упоминалось о поставке второй партии и частичной локализации производства. И вторая партия должна была поступить в Турцию в надлежащее время. Что сейчас?

Ахмет Салих

Какую цель преследуют те, кто выносит эту новость на повестку дня? Кому это говорится?

Асым

И С-500 в подарок.

Молочник Хамди

Купив С-400, Турецкая Республика сделала лучший шаг, и стало ясно, кто друг, а кто враг. США, ЕС, НАТО – враги Турции, от них нам нет никакой пользы, они поддерживают только христиан и не слышат голос мусульман.

якуп шишик

Мы независимая страна и можем иметь дело с тем государством, с которым хотим. Мы не провинция ЕС и США.

Джан

якуп шишик, а тебе и не говорят "не иметь дела". Говорят только: "Купишь С-400 – введу санкции", – и мы видели это по F-35 и F-16. Карты вскрыты. Будут последствия...

Джафер

Оставьте С-400 себе. Совместное производство "Кинжала", "Сармата" или С-500 русские почему-то не предлагают.

Ходжа Насреддин

Джафер, ага, конечно, они должны разработать технологию для защиты от враждебности Запада и передать ее тебе. Да еще и стране – члену НАТО.

ариф к

Джафер, а какую технологию ты дашь взамен?

горизонт

Знающие люди поймут. Нового развития событий нет, но в рамках первого контракта вторая партия С-400 с частичной передачей технологий поступит в нашу страну...

Гость

Если мы не сможем получить самолеты, то самое разумное – купить еще несколько батарей С-400. Ни ракета не пройдет, ни самолет. А захотим бомбить – отправим "Байрактары" (Bayraktar).

джемал

А где С-400?

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С-400 Триумф
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