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ИноСМИ

Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою

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Международный форум Армия-2022
Международный форум Армия-2022.
Источник изображения: © РИА Новости Евгений Одиноков

Операция на Украине как продвижение оборонной промышленности

Производители оружия используют боевые действия на Украине для рекламы своей продукции, пишет Advance. Так, американцы преподносят "Хаймарсы" как технику, которая "остановила российскую армию". А Путин отмечает, что российское оружие на годы и десятилетия опережает конкурентов.

Антун Роша

Военная операция на Украине, как и любые боевые действия, используется для демонстрации нового и передового оружия, а боев таких масштабов, тем более в Европе, не бывало уже давно. В период подобной нестабильности рынок вооружений ожидаемо активизировался… На поле боя показывают себя турецкие дроны, американские "Хаймарс", украинские "Нептуны", а также разные виды российского вооружения.

Россия и прежде в моменты геополитической напряженности демонстрировала передовое оружие, что также можно толковать как тактику "сдерживания". Многие помнят, как российский президент Владимир Путин однажды, совершенно неожиданно, в 2018 году представил целый ряд передовых и гиперзвуковых российских видов оружия, добавив: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас".

С тех пор прошли годы, и трудно сказать, возымела ли действие эта тактика устрашения. Прошлой осенью Россия решила выложить все карты на стол в вопросе Украины, ясно дав понять, что если Запад и сама Украина не откажутся от ее членства в НАТО, то единственный вариант — война. К сожалению, этот вариант и был выбран, о чем нам ежедневно напоминают вот уже полгода.

Означает ли это, что демонстрация "Кинжалов" и других передовых вооружений на самом деле не дали ожидаемого эффекта? По-видимому, так и есть. Да, никто не предлагает открытого вооруженного конфликта с Россией (возможно, кроме Киева), но и прежде этот вариант не рассматривался, учитывая российский ядерный потенциал.

В любом случае, похоже, что пришло время Путину продемонстрировать оружие — на этот раз в условиях реального боя. Да, кто-нибудь скажет, что Путин пошел на демонстрацию оружия, поскольку в последнее время не может продемонстрировать ничего выдающегося в плане продвижения самой операции на Украине. Факт в том, что фронты в целом стабилизировались, хотя это не означает, что воцарилось затишье. Каждый день приходят новости об ожесточенных боях на линии фронта, но, судя по всему, ни одна из сторон не в состоянии сейчас значительно продвинуться. Российский план захвата всей территории Донбасса, вероятно, удается реализовывать не так скоро, как планировалось. В то же время так долго анонсированное украинское контрнаступление под Херсоном все еще не началось, по крайней мере масштабно.

О чем же сегодня сказал Путин? Он заявил, что Россия готова продавать свое передовое оружие союзникам по всему миру. Кроме того, он отметил, что хочет углублять сотрудничество в области развития оборонных технологий.

Насколько важно это заявление? Весьма. Из него следует, что Россия готова, а точнее более готова, чем раньше, к некой форме нового раздела мира на блоки по примеру тех, которые существовали во время холодной войны.

Разумеется, говоря об оборонном сотрудничестве, Путин имел в виду те страны, которые способны внести свой вклад в совместные разработки вооружений. Очень возможно, что он подразумевал Китай. Его слова о "союзниках по всему миру" также звучат, как призыв к восстановлению некоторых прежних связей, а точнее извлечение пользы из отношений с теми, кто поддерживает добрые отношения с Москвой еще с советских времен.

Где эти "точки" в мире, известно. Одна из них, безусловно, Куба, которую США всегда считали прямой или по крайней мере потенциальной угрозой. Несмотря на все усилия, Вашингтону так и не удалось сменить режим на Кубе.

Есть и другие потенциальные союзники в Латинской Америке, такие как, например, Венесуэла.

Африка решила полностью бойкотировать призыв Запада отвернуться от России, и ни одна из африканских стран не поддержала санкции и даже не осудила действия России.

Кроме Китая, Россия может рассчитывать и на некоторых других азиатских союзников. Среди них, конечно, Северная Корея, и как раз сегодня объявлено, что Путин и Ким обменялись письмами с призывом укреплять сотрудничество в самых разных сферах. Есть еще военная хунта в Мьянме, которая с момента прихода к власти работает над укреплением отношений с Москвой.

Что конкретно предлагает Россия? Сегодня Путин посетил выставку оружия под Москвой и заявил, что Россия по-прежнему "на многие годы опережает конкурентов" в области передовых вооружений.

"Россия искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Латинской Америки, Азии, Африки. Готова предложить союзникам и партнерам самые современные виды вооружений от стрелкового до бронетехники и артиллерии, боевой авиации и беспилотных летательных аппаратов, — сказал российский президент и подчеркнул: — Практически все не раз применялись в реальных боевых действиях".

Он также сказал, что Россия готова предложить новые модели и системы. "Речь идет о высокоточном оружии и робототехнике, о боевых комплексах, основанных на новых физических принципах, — заявил Путин. — Многие из них на годы, а, может быть, на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их".

Весьма интересное предложение, которое, несомненно, заинтересует многих. Все потенциальные покупатели сейчас, конечно, следят за конфликтом на Украине, и Россия, если хочет увеличить свои экспортные продажи, должна себя там "зарекомендовать".

Некоторые западные военные аналитики уверены, что из-за конфликта на Украине российские продажи вооружений некоторым крупным клиентам, таким как Индия, могут сократиться. Почему? Наверное, это случится, если российское продвижение "застопорится".

Какими бы жестокими и трагическими ни были бои, с точки зрения импорта и экспорта вооружений это лишь демонстрация "продукции". Причем в условиях, ради которых эта "продукция" и закупается. Если окажется, что Россия не в состоянии продвигаться вперед, но в то же время будет утверждать, что ее оружие "на годы и десятилетия" обгоняет конкурентов, то подобные заявления сочтут пустым звуком. Более того, даже ее армию могут счесть бумажным тигром. Ведь все, кто внимательно следит за боями на Украине, а потенциальные покупатели российского оружия особенно внимательны, понимают, что российское продвижение необходимо в ожидаемых областях — там, где проживает самое большое количество русского населения.

США хоть и не участвуют активно в этом конфликте, все равно эффектно демонстрируют свое оружие, особенно передовые системы "Хаймарс". Так, в последнее время они преподносятся как оружие, которое "остановило российскую армию". Многие согласятся с тем, что это большая "реклама" для американского оружия.

Как это всегда бывает, больше всего на войне наживаются производители оружия. Кто-то скажет, что в этом одна из причин того, что в мире всегда идет хотя бы одна война. Сегодня Европа массово избавляется от своих старых вооружений, опустошая склады (немалая его часть была русского и даже советского производства) и отправляя его на украинский фронт. Значит, последуют большие закупки нового и современного оружия, а это невероятные прибыли, которые эта отрасль будет получать еще много лет вперед.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Венесуэла
Индия
Китай
КНДР
Куба
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1 комментарий
№1
18.08.2022 13:40
Вот Байрактар  на  несколько  лет вперед  заказов  насобирал  своими военными достижениями, Хаймарсы тоже  все  хотят  купить, кто еще  не  купил. А что Россия  продемонстрировала в бою, а  не  на  выставке, что захотели потенциальные  покупатели? БМП-1 с  модулем Бережок? Или БПЛА  Орлан, а  может Т-72Б3 ? По  мне так  выставки и реальность в России  не имеют  никакой  связи. Как  можно  продать Армату  если ее  нет в  войсках и ее достижения  никак  себя  не  проявили в боях? А выставочные БПЛА  кому  нужны?
-1
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