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ЦАМТО

Оборудование "Росэлектроники" обеспечит спутниковую связь без ГЛОНАСС и GPS

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центральный офис АО "ГЛОНАСС"
Здание "Северная Башня" в Москве, на Тестовской улице, где располагается центральный офис АО "ГЛОНАСС".
Источник изображения: http://severnaja-bashnya.ru/

ЦАМТО, 17 августа. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех впервые представляет на форуме "Армия-2022" новые станции спутниковой связи семейства "Центавр", разработанные в интересах силовых ведомств, структур быстрого реагирования МЧС и МВД.

Аппаратура автоматически наводится на спутники-ретрансляторы без использования сигналов глобальных навигационных спутниковых систем в условиях сложной помеховой обстановки.

Линейка оборудования, представленная в рамках экспозиции холдинга, включает в себя автомобильную станцию Ku-диапазона "Центавр-НА-1,2" и быстро развертываемую перевозимую станцию С-диапазона "Центавр-НП-1,65". Для работы устройства используют отечественные и зарубежные спутники-ретрансляторы, размещенные на геостационарной орбите.

Конструкция станций позволяет за 10 мин. менять рабочий диапазон частот за счет переустановки облучающего и радиочастотного оборудования. "Центавры" оснащены широкополосными модемами и обеспечивают прием данных со скоростью до 54 Мбит/с, а передачу – до 8 Мбит/с.

Оборудование разработано НПЦ "Вигстар" (входит в "Росэлектронику").

"Новые станции семейства "Центавр" предназначены для оперативного обеспечения высокоскоростных и помехозащищенных каналов спутниковой связи на остановках и стоянках. Аппаратура способна заинтересовать не только спецзаказчиков – изделия могут применяться для организации каналов видео-конференц-связи в ходе исследовательских и геологоразведочных работ, для обеспечения связью передвижных лабораторий и ремонтных бригад. Станции имеют различные варианты поставки, а также могут быть укомплектованы дополнительным оборудованием для быстрой смены С-, Х- и Ku-диапазонов", – рассказал генеральный директор НПЦ "Вигстар" Анатолий Попович.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

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