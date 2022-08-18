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В России представили макет перспективного УДК

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Представленная в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2022" модель строящегося для ВМФ России универсального десантного корабля проекта 23900 разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Кубинка, 15.08.2022
Представленная в экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2022" модель строящегося для ВМФ России универсального десантного корабля проекта 23900 разработки АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Кубинка, 15.08.2022.
Источник изображения: via Михаил Жердев

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) на форуме «Армия-2022» впервые представило макет перспективного универсального десантного корабля (УДК) на унифицированной платформе. Об этом сообщает ТАСС.

Макет корабля разместили в демонстрационном павильоне ОСК в конгрессно-выставочном центре «Патриот». На макете виден двухуровневый внутренний ангар для размещения вертолетов и бронетехники, а также затопляемый док для транспортировки и спуска на воду катеров на воздушной подушке. УДК сможет нести до трех катеров типа «Зубр».

Взлет вертолетов осуществляется с верхней палубы корабля, которая сможет вместить до 15 летательных аппаратов.

Отмечается, что в настоящее время в России строят универсальные десантные корабли-вертолетоносцы «Иван Рогов» и «Митрофан Москаленко» проекта 23900. Проект разработало Зеленодольское ПКБ.

В декабре 2021 года источник ТАСС сообщил, что УДК проекта 23900 получат противоминный комплекс с подводными дронами и безэкипажными катерами. В том же месяце стало известно, что УДК смогут нести разведывательные и ударные беспилотники вертолетного типа.

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Страны
Россия
Продукция
Зубр
Компании
ЗПКБ ОАО
ОСК
Проекты
БПЛА
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