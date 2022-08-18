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ЦАМТО

Латвия поставила Украине самоходные гаубицы М-109А5ОЕ и четыре вертолета

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Приобретенная из наличия вооруженных сил Австрии 155-мм/39 самоходная гаубица М109А5&Ouml;е вооруженных сил Латвии
Приобретенная из наличия вооруженных сил Австрии 155-мм/39 самоходная гаубица М109А5Öе вооруженных сил Латвии.
Источник изображения: министерство обороны Латвии

ЦАМТО, 17 августа. Минобороны Латвии 16 августа сообщило, что в соответствии с решением внеочередного заседания Кабинета министров от 28 июля, Латвия поставила Украине шесть 155-мм самоходных гаубиц М-109А5ОЕ и необходимые боеприпасы.

Как заявил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, благодаря поддержке союзников украинские военнослужащие уже прошли подготовку применению этой техники и сразу могут приступить к ее использованию.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Латвии и Министерство обороны и спорта Австрии подписали соглашение о продаже Риге первых 47 самоходных гаубиц M-109A5OE, другой техники, оборудования и услуг в апреле 2017 года. Общая стоимость закупки не называлась, но сообщалось, что цена установки, в зависимости от модификации, составляет от 60 до 140 тыс. евро. Гаубицы были модернизированы ВС Австрии в период 2003-2007 гг., а затем поставлены на хранение. Поставки Латвии были произведены в период с октября 2017 по октябрь 2018 года.

В апреле 2021 года МО Латвии подписало соглашение о закупке 18 дополнительных самоходных гаубиц. Стоимость этого контракта составила около 2 млн. евро. Эти установки были поставлены в июле 2021 года.

M-109A5OE представляет собой австрийско-швейцарскую модернизацию гаубиц версий A2 и A3 с заменой ствола M185. Они обеспечивают возможность поражения целей на дальностях до 22 км стандартным боеприпасом и до 30 км – активно-реактивным боеприпасом увеличенной дальности. Гаубица может открыть огонь в течение минуты с момента получения задачи и покинуть огневую позицию в течение 30 секунд после ее выполнения.

Как указало МО Латвии, Латвия является одной из стран, оказавших Украине наиболее существенную поддержку из расчета ее стоимости по отношению к валовому внутреннему продукту. Так, Латвия поставила Украине вооружение и индивидуальную экипировку, беспилотные летательные аппараты, сухие пайки, боеприпасы, противотанковые средства и ПЗРК "Стингер" на сумму более 200 млн. евро.

Минобороны Латвии 15 августа сообщило о безвозмездной передаче Вооруженным силам Украины четырех вертолетов – двух Ми-17 и двух Ми-2. Техника была передана ВВС Украины в частично разобранном виде. Перед поставкой вертолеты были покрашены, а один Ми-17 прошел капитальный ремонт.

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Страны
Австрия
Латвия
Украина
Продукция
M109
Ми-17
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