Хорватия поставила Украине партию советских 130-мм пушек М-46 образца 1953 года

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Нехватка артиллерии вынуждает Украину ставить на вооружение ВСУ орудия, уже снятые с вооружения армий других стран. В артиллерийских подразделениях украинской армии наряду с современными образцами западного производства имеются и орудия, созданные в Советском Союзе сразу же после Великой Отечественной войны.

Недавно Хорватия передала Украине партию буксируемых полевых орудий М-46 калибра 130 мм образца 1953 года советского производства. Данные пушки достались хорватам от бывшей Югославии, они уже сняты с вооружения хорватской армии и были отправлены на хранение. Однако настойчивые просьбы Киева заставили Загреб расконсервировать и отправить на Украину партию данных орудий. Согласно данным хорватской прессы, ВСУ получили пятнадцать пушек М-46. По боеприпасам информации нет.

Подробности поставки орудий не сообщаются, поэтому рассказать, когда были поставлены орудия, нет возможности. Так же неизвестны условия поставки, купил ли Киев данные пушки, или Загреб их подарил.

Пушка М-46 была создана для замены 122-мм пушки образца 1931/37 годов А-19 и предназначалась для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерией, разрушения оборонительных сооружений и т.д. Опытный образец изготовили в 1950 году, тогда же прошли основные испытания орудия. Принята на вооружение в 1953 году. Выпуск мелкими сериями был начат в 1951 году и продолжался примерно до 1971 года. За это время было выпущено несколько тысяч М-46. Пушка также стояла на вооружении армий стран Варшавского договора. В настоящее время все еще стоит на вооружении ряда стран в Азии, Ближнем Востоке и Африке.

Пушка способна производить до шести выстрелов в минуту на дальность 27,5 км. Расчет - 8 человек.