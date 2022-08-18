Войти
Военное обозрение

Хорватия поставила Украине партию советских 130-мм пушек М-46 образца 1953 года

917
0
-1

Источник изображения: topwar.ru

Нехватка артиллерии вынуждает Украину ставить на вооружение ВСУ орудия, уже снятые с вооружения армий других стран. В артиллерийских подразделениях украинской армии наряду с современными образцами западного производства имеются и орудия, созданные в Советском Союзе сразу же после Великой Отечественной войны.

Недавно Хорватия передала Украине партию буксируемых полевых орудий М-46 калибра 130 мм образца 1953 года советского производства. Данные пушки достались хорватам от бывшей Югославии, они уже сняты с вооружения хорватской армии и были отправлены на хранение. Однако настойчивые просьбы Киева заставили Загреб расконсервировать и отправить на Украину партию данных орудий. Согласно данным хорватской прессы, ВСУ получили пятнадцать пушек М-46. По боеприпасам информации нет.

Подробности поставки орудий не сообщаются, поэтому рассказать, когда были поставлены орудия, нет возможности. Так же неизвестны условия поставки, купил ли Киев данные пушки, или Загреб их подарил.

Пушка М-46 была создана для замены 122-мм пушки образца 1931/37 годов А-19 и предназначалась для борьбы с тяжелыми танками и самоходной артиллерией, разрушения оборонительных сооружений и т.д. Опытный образец изготовили в 1950 году, тогда же прошли основные испытания орудия. Принята на вооружение в 1953 году. Выпуск мелкими сериями был начат в 1951 году и продолжался примерно до 1971 года. За это время было выпущено несколько тысяч М-46. Пушка также стояла на вооружении армий стран Варшавского договора. В настоящее время все еще стоит на вооружении ряда стран в Азии, Ближнем Востоке и Африке.

Пушка способна производить до шести выстрелов в минуту на дальность 27,5 км. Расчет - 8 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Хорватия
Югославия
Продукция
M-46
Похожие новости
22.04.2022
Ржавому танку в траки не смотрят
20.10.2020
Jutarnji list (Хорватия): история российской политики на Балканах, и почему московские СМИ все чаще вспоминают маленький городок на Адриатике
03.06.2019
The Defense News (США): подробности многомиллионного плана Америки по избавлению союзников от российской военной техники
07.03.2019
Яромир Новотны: "Путин остановил распад России и ее разворовывание иностранцами и местными олигархами. Вопрос в том, не попытаются ли его свергнуть" (Kupedu do minulosti, Чехия)
07.04.2017
Черногорская шахматная партия НАТО — Россия (Видовдан, Сербия)
08.12.2010
ВМФ РФ не нужны тактические береговые ПКРК?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 00:18
  • 30422
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"
  • 18.08 22:08
  • 2
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 18.08 15:39
  • 1
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 18.08 15:36
  • 1
На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса
  • 18.08 15:05
  • 98
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 18.08 15:04
  • 1
Роль и место белорусских неонацистов в польских планах по захвату Западной Украины
  • 18.08 14:54
  • 1
«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме
  • 18.08 13:40
  • 1
Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою
  • 18.08 13:30
  • 3
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 18.08 12:12
  • 8
Россия нарастит производство Ту-214
  • 18.08 11:24
  • 18
Лучисто-игристое оружие России
  • 18.08 09:55
  • 1
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ
  • 18.08 03:43
  • 20
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу