ФСВТС объявила о начале приема заявок на соискание ежегодной Национальной премии "Золотая идея" в 2022 году

Знак Национальной премии «Золотая идея» 2015 года в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач военно-технического сотрудничества».

ЦАМТО, 17 августа. В ходе работы форума "Армия-2022" официально объявлено о начале приема заявок на соискание ежегодной Национальной премии в области военно-технического сотрудничества "Золотая идея" в 2022 году (по итогам 2021 года).

В соответствии с решением Организационного комитета Премии 11 августа 2022 г., XXII конкурс объявлен открытым.

Премия учреждена Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Заявки на конкурс принимаются по 3 ноября 2022 года, сообщает пресс-служба ФСВТС.