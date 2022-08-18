У России появился уникальный истребитель: он полетит на орбиту

На выставке "Армия – 2022" Россия представит новый МиГ, способный запускать космические аппараты

Новый вариант МиГ-31И разработан для запуска на орбиту небольших космических кораблей, благодаря чему российские ВВС получат уникальные возможности, пишет MWM. Планер МиГ-31 не имеет равных за рубежом по грузоподъемности, размеру, скорости и высоте полета.

Как сообщает российское государственное агентство ТАСС, новый МиГ-31И будет представлен на международном военно-техническом форуме "Армия – 2022", где демонстрируются передовые новинки. В этом году форум пройдет с 15 по 22 августа. Самолет появится вместе с перехватчиком МиГ-31БМ/БСМ, на базе которого и создан. На сегодняшний день на вооружении ВВС России находятся свыше 100 единиц. Сообщается, что новый вариант разработан для запуска на орбиту небольших космических кораблей, благодаря чему российские ВВС получат уникальные возможности.

МиГ-31 — это самый тяжелый класс тактических боевых самолетов в мире, а его большая дальность полета, высокая грузоподъемность, непревзойденная скорость и высота полета давно сделали его идеальной платформой для запуска как спутников, так и противоспутникового оружия. Работа над модификацией для противоспутниковой войны началась еще в 1980-х годах (МиГ-31Д), но с распадом Советского Союза прекратилась. В середине 2010-х годов работа возобновилась, а первый МиГ-31, экипированный для противоспутниковой войны, был впервые замечен в 2018 году. Планер МиГ-31 также использовался для разработки мощнейшего по ряду параметров ударного истребителя в мире — МиГ-31К, который поступил на вооружение в конце 2017 года и несет гиперзвуковую баллистическую ракету Х-47М2, имеющую скорость 10 Мах и дальность поражения 2 000 км. В 2022 году истребитель впервые принял участие в бою, поразив цели на Украине вблизи территории НАТО.

Вслед за МиГ-31К и возрожденным противоспутниковым вариантом, который по-прежнему носит обозначение МиГ-31Д, МиГ-31И еще больше расширит спектр функций этого планера на вооружении России. Кроме того, это может повысить интерес к МиГ-31 за границей — как со стороны Казахстана, который уже эксплуатирует этот класс, так и со стороны новых клиентов с собственными космическими программами. При этом самолет потенциально может иметь как гражданское, так и военное применение. Планер МиГ-31 не имеет равных за рубежом по грузоподъемности, размеру, скорости и высоте полета, при этом Россия все шире использует его потенциал — отчасти чтобы компенсировать отсутствие самолетов постсоветской разработки в своем парке.

Парк перехватчиков МиГ-31 также значительно модернизировался с начала 2010-х годов: самолет не только улучшил ситуационную осведомленность, но и получил стандартное вооружение непревзойденной в мире дальности (Р-37М с массой боеголовки 60 кг может поражать цели на расстоянии 400 км). Кроме того, продолжают вводиться новые функции — например, совместимость с новыми классами оборонительных инфракрасных ракет. Это говорит о высоком приоритете новых возможностей, поскольку МиГи обеспечивают охрану особо важных объектов в Калининградской области, Арктике и Сирии. Поскольку его непосредственные преемники МиГ-31М и МиГ 702 в 1990-х годах были отменены из-за нехватки средств (причем первый уже находился в состоянии готовности), в настоящее время замена разрабатывается уже в рамках программы ПАК ДП. Однако, учитывая ширящийся спектр ролей, МиГ-31 может остаться на вооружении вплоть до 2030-х годов, если не позже. При этом самолет будет использоваться для доставки баллистических ракет и ведения космической войны независимо от того, появятся ли заменены перехватчикам или нет.