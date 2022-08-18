На "Армии-2022" обсудили вопросы использования технологий искусственного интеллекта в интересах ОПК

ЦАМТО, 17 августа. В ходе форума "Армия-2022" Управление развития технологий искусственного интеллекта Минобороны России провело тематическую секцию "Искусственный интеллект на службе Отечеству", включающую пленарное заседание "Искусственный интеллект в интересах диверсификации ОПК".

На заседании были рассмотрены вопросы трансфера технологий искусственного интеллекта, кадрового резерва, а также использования Военного инновационного технополиса "ЭРА" как апробационной площадки.

В работе пленарного заседания приняли участие представители Минобороны России, других федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, Российской академии наук и ведущих вузов России, а также предприятий промышленности, занимающихся разработкой и развитием технологий искусственного интеллекта.

По итогам проведенного мероприятия планируется разработать предложения по упрощению трансфера технологий искусственного интеллекта, формированию требований к кадровому резерву в области технологий искусственного интеллекта военного назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.