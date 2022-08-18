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ЦАМТО

На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса

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Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022"
Площадка проведения Международного военно-технического форума "Армия-2022".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

ЦАМТО, 17 августа. На территории КВЦ "Патриот" в рамках форума "Армия-2022" под руководством заместителя председателя Правительства РФ – министра промышленности и торговли Дениса Мантурова 16 августа состоялся конгресс "Диверсификация ОПК".

Работу конгресса открыло пленарное заседание, на котором участники обсудили вопросы диверсификации и цифровизации предприятий ОПК. Речь также шла о производстве высокотехнологичной продукции в условиях санкционного давления.

Отвечая на вопрос о роли предприятий ОПК в достижении технологической независимости, Денис Мантуров отметил, что российская "оборонка" на сегодняшний день является самой импортонезависимой отраслью экономики в мировом разрезе. Российские предприятия ОПК выпускают не только продукцию военного назначения, но и конкурентоспособную строительно-дорожную технику, электробусы, аппараты ИВЛ, приборы очистки, дезинфекции воздуха и другой широкий спектр продукции.

"Если брать параметры прошлого года, то мы движемся с опережением в плане увеличении доли гражданской продукции – это 26,7%", – подчеркнул Денис Мантуров.

"Отдельного внимания заслуживает развитие в направлении перспективных технологических направлений, над которыми уже ведется работа на базе госкорпораций, – сказал Денис Мантуров и в качестве примера рассказал о производстве системы подводной добычи углеводородов в интересах "Газпрома" в которой принимает активное участие "Алмаз-Антей".

В рамках конгресса состоялась церемония подписания государственных контрактов и соглашений, направленных на финансирование, развитие и запуск высокотехнологичных производств.

Соглашения затронут такие сферы, как станкостроение и двигателестроение, машиностроение для топливно-энергетического комплекса, создание различных электронных систем, а также проведение опытно-конструкторских работ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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1 комментарий
№1
18.08.2022 15:36
Цитата, q
"Если брать параметры прошлого года, то мы движемся с опережением в плане увеличении доли гражданской продукции – это 26,7%", – подчеркнул Денис Мантуров.

А разве армию уже перевооружили?
как показал украинский конфликт в войсках большинство имеющейся техники, разве что за исключением грузовиков, ещё производства СССР, многие новые модернизированные образцы не соответствуют заявленным характеристикам ....

Перевооружение сухопутных войск практически нужно начинать с нуля, две сотни новых Т-90М и сотня опытно-экспериментальных Т-14 Армата это всего 10% от танкового парка России.
По САУ и БМП ситуация обстоит не лучше.

Доля самолётов и вертолётов отвечающих современным требованиям ведения боевых действий так-же примерно на уровне 15-20%

Про  кошмарное положение дел с перевооружением флота не писал только ленивый...

Планы по ГПВ выполнены  только в ПВО и РВСН.

Госпрограмма перевооружения 2011-2020 была успешно провалена, потому чтобы "избежать критики"  до её окончания кремлём срочно принялась новая ГПВ 18-27 , но похоже её ждёт ещё более печальный конец и скорее всего в 2025-м после  победы на очередных "выборах" следует ожидать, что ВВП подпишет  ГПВ 25-35.....
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