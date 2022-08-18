На МВТФ "Армия-2022" обсудили первые итоги применения обновленного законодательства в сфере госзакупок

ЦАМТО, 17 августа. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2022" в конференц-зале "КВЦ "Патриот" прошел круглый стол, посвященный новым правилам законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Мероприятие посетили около 500 представителей заинтересованных министерств и ведомств, банковской сферы, а также специалистов Минобороны России и предприятий ОПК. С докладами выступили представители Минфина России, ФАС России, Минпромторга России, Федерального казначейства, специализированной электронной площадки АСТ ГОЗ, органов военного управления Минобороны России.

Для организатора круглого стола – Департамента государственных закупок Министерства обороны Российской Федерации – это уже восьмое мероприятие подобного масштаба и уровня, приуроченное к датам проведения форума и посвященное закупкам для обеспечения нужд Вооруженных Сил Российской Федерации в условиях изменившегося в 2022 году законодательства о контрактной системе.

Форум уже многие годы выступает одной из самых востребованных площадок, на которой выстраивается конструктивный диалог участников контрактной системы с регуляторами, вырабатываются предложения по дальнейшему совершенствованию нормативно-правового регулирования сферы закупок.

Открывая "круглый стол", его модератор начальник отдела Департамента формирования государственного оборонного заказа Правительства Российской Федерации Андрей Колегов отметил важность проводимого мероприятия в сложившихся экономических и политических условиях. Сейчас особенно актуально стоит вопрос размещения и своевременного исполнения государственного оборонного заказа, основанного на непрерывности технологических процессов предприятий оборонно-промышленного комплекса, участвующих в поставках вооружения, военной, специальной техники, а также поддержания ее в исправном состоянии.

В нынешнем году в связи с введением новых правил закупок, а также вступлением в силу нормативных правовых актов, принятых в связи с введением политических и экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, как никогда стоит необходимость проведения прямого предметного диалога регуляторов контрактной системы с участниками закупочных процессов.

Такой диалог состоялся в ходе "круглого стола". Причем уже в выступлениях первых докладчиков: представителей Минфина России и Минобороны России, акцентировалось внимание участников на принятые на законодательном уровне изменения, позволяющие заказчикам максимально эффективно осуществлять закупки, а исполнителям выполнять взятые на себя контрактные обязательства. Кроме того, участникам были даны подробные рекомендации, связанные с подачей заявок в условиях изменений законодательства о контрактной системе, внесенных Федеральным законом от 2 июля 2021 г. № 360-ФЗ.

Также в ходе мероприятия его участники ознакомились с последними изменениями законодательства в области ценообразования и лицензирования в сфере государственного оборонного заказа, новациями единой информационной системы в сфере закупок; обсудили вопросы импортозамещения в сложившихся экономических условиях; заслушали первые результаты проведенных контрольных мероприятий по новому оптимизационному закону.

Программа предусматривала возможность всестороннего обсуждения докладов, что позволило его участникам обратить внимание регуляторов на нововведения в законодательство, которые требуют дополнительных пояснений и будут реализованы в виде законодательных инициатив.

Как участники, так и докладчики отметили важность и актуальность поднятых на круглом столе вопросов и принятых по результатам их рассмотрения решений, а также указали на информационно-просветительскую значимость мероприятия, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.