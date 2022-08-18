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ТАСС

Совмин Белоруссии одобрил проект союзной программы в космической сфере

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Флаги России и Беларуси
Флаги России и Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Глава белорусского правительства Роман Головченко поручил Национальной академии наук республики внести в установленном порядке данный проект программы на рассмотрение Совета министров Союзного государства Белоруссии и России

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Правительство Белоруссии одобрило проект программы Союзного государства по разработке орбитальных и наземных средств в целях создания малоразмерных космических аппаратов наблюдения за земной поверхностью. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром страны Романом Головченко, опубликовано в среду на национальном правовом интернет-портале.

"Совет министров Республики Беларусь постановляет одобрить проект научно-технической программы Союзного государства "Разработка базовых элементов орбитальных и наземных средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических аппаратов наблюдения земной поверхности и околоземного космического пространства" ("Комплекс-СГ"), представленный Национальной академией наук Беларуси и согласованный с заинтересованными республиканскими органами государственного управления", - отмечается в документе.

Глава белорусского правительства поручил Национальной академии наук Белоруссии внести в установленном порядке данный проект программы на рассмотрение Совета министров Союзного государства Белоруссии и России. 

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Страны
Белоруссия
Россия
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