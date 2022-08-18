Источник рассказал о сроках запуска спутника "Глонасс-К2"

По его информации, навигационный спутник нового поколения запустят осенью или в начале зимы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" будет запущен осенью или в начале зимы. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск "Глонасса-К2" запланирован на осень-начало зимы", - отметил собеседник агентства.

Во вторник первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов сообщил, что запуск аппарата "Глонасс-К2" будет осуществлен в конце года.

"Глонасс-К2" - новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см.