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ТАСС

Источник рассказал о сроках запуска спутника "Глонасс-К2"

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Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2»
Россия приступает к развертыванию группировки НКА «Глонасс-К2».
Источник изображения: industry-hunter.com

По его информации, навигационный спутник нового поколения запустят осенью или в начале зимы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К2" будет запущен осенью или в начале зимы. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.

"Запуск "Глонасса-К2" запланирован на осень-начало зимы", - отметил собеседник агентства.

Во вторник первый заместитель генерального директора Роскосмоса по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам Александр Иванов сообщил, что запуск аппарата "Глонасс-К2" будет осуществлен в конце года.

"Глонасс-К2" - новое поколение навигационных спутников системы ГЛОНАСС. В октябре прошлого года генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин заявил в интервью ТАСС, что новые космические аппараты "Глонасс-К2" обеспечат точность навигации менее 30 см. 

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