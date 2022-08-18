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ЦАМТО

ОСК готова участвовать в создании единой информационной среды по уникальному оборудованию

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Макеты кораблей
Макеты кораблей на стенде Объединенной судостроительной корпорации. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

ЦАМТО, 17 августа. Заместитель гендиректора по инновационному и техническому развитию ОСК Василий Бойцов на площадке форума "Армия-2022" подтвердил готовность ОСК участвовать в создании единой информационной среды по уникальному оборудованию.

Мероприятие проводилось в формате совместного заседания Экспертного совета по авиационной промышленности, Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, а также Экспертного совета по развитию транспортного машиностроения при Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле.

В своем выступлении председатель Комитета Госдумы по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев подчеркнул важность обсуждаемой тематики и отметил, отметив, что "мы столкнулись с тем, что стало очень сложно покупать и даже обслуживать уникальное оборудование. Создание при помощи Минпромторга платформы, позволяющей российским производителям воспользоваться промышленным оборудованием партнеров, вне всякого сомнения облегчит работу наших компаний. Таким образом, решается задача дополнительной загрузки простаивающего парка оборудования, прежде всего станочного".

Со своей стороны, заместитель главы ОСК Василий Бойцов заявил, что "конечно, в информационной системе мы готовы участвовать и рассматривать предложения, которые будут поступать в наш адрес. Это не только вопрос оптимизации использования станочного парка – настало время ответить на существующие вызовы внедрением новых технологий, в первую очередь аддитивных технологий. Нам необходимо законодательная поддержка упрощения порядка доступа к новым технологиями и новым материалам как в рамках ГОЗ, так и в рамках гражданского судостроения. Речь идет о порошковых технологиях, новых методах сварки".

В.Бойцов также рассказал о том, что корпорация обратилась в Министерство промышленности и торговли по вопросу строительства отечественного центра по технологиям горячего изостатического прессования. "Вопросы оптимизации загрузки мехобработки, и вопросы ее обслуживания, модернизации, приобретения металлорежущего инструмента требуют в нынешних условиях консолидации всех наших мощностей. Первый шаг в этом направлении мы сделали в начале этого года, когда приняли решение о перемещении наших мощностей по механообработке с наших питерских предприятий в единый центр в Колпино", – отметил он.

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов обратил внимание на необходимость увеличения инвестиций в модернизацию и техперевооружение предприятий ОПК, в том числе судостроительных и судоремонтных заводов. Также он анонсировал заседание Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники, посвященное вопросам ценообразования в гражданском судостроении, на котором будут рассмотрены изменения в закон о промышленной политике.

В ходе дискуссии также обсуждалось совместное использование мощностей и концепция распределенного производства и ограничения в наращивании мощностей механообрабатывающего производства. Среди участников и выступающих были представители ОАК, Трансмашхолдинга, ГК "Цифра" и другие.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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