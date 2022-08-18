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ЦАМТО

ОДК поставила двигатели для пятого борта Ту-160М

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НК-32 – уникальный турбореактивный двухконтурный двигатель.
НК-32 – уникальный турбореактивный двухконтурный двигатель.

ЦАМТО, 17 августа. Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха завершила комплектацию двигателями НК-32 серии 02 пятого борта стратегического бомбардировщика Ту-160М, стоящего на вооружении дальней авиации ВКС РФ.

Очередная партия модернизированных двигателей НК-32 серии 02 была отгружена 12 августа самарским предприятием "ОДК-Кузнецов" в ПАО "Туполев" для установки на стратегический ракетоносец Ту-160М. Самолет стал пятым по счету бортом, оснащенным новыми двигателями НК-32 серии 02 с улучшенными характеристиками. Новый двигатель позволил значительно увеличить дальность полета Ту-160М.

"Производство новых НК-32 серии 02 послужило импульсом для преобразований в "ОДК-Кузнецов", – отметил управляющий директор ПАО "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев. – За последние три года мы ввели 6 производственных объектов, завершаем строительные работы и монтаж оборудования еще на 5 новых и реконструируемых производствах, в стадии возведения находится 7 новых производственных корпусов и объектов, в том числе, новое здание конструкторского бюро, уникальный испытательный комплекс, металлургическое производство и цех мехобоработки, которые составят основу центра крупногобаритных жаропрочных деталей ОДК. Инвестпрограмма ПАО "ОДК-Кузнецов" составляет около 40 млрд. рублей. Инвестиции и восстановление компетенций не только позволили решить задачи освоения производства двигателей НК-32 серии 02, но и создать необходимый задел для выполнения новых задач, таких как создание двигателя для ПАК ДА и обеспечение готовности к участию предприятия в модернизации самолета Ту-22М3 в части поставок новых двигателей".

Поставки турбореактивных двухконтурных трехвальных авиационных двигателей НК-32 серии 02 в рамках государственных контрактов с ПАО "Туполев" и Министерством обороны Российской Федерации начались в 2020 году. НК-32 серии 02 является основным двигателем в номенклатуре новых изделий "ОДК-Кузнецов", где в настоящее время также продолжаются работы над опытными образцами двигателя для ПАК ДА – перспективным двигателем, который будет производиться на самарском предприятии после завершения стадии опытно-конструкторских работ.

Турбореактивный двухконтурный трехвальный авиационный двигатель НК-32 серии 02 предназначен для использования на модернизированном сверхзвуковом бомбардировщике Ту-160М. В двигателе НК-32 серии 02 реализованы мероприятия по повышению надежности изделия и технологичности конструкции в соответствии с требованиями серийного производства. В рамках мероприятий при изготовлении двигателя НК-32 серии 02 в ПАО "ОДК-Кузнецов" завершены работы по импортозамещению.

Продолжается масштабная реконструкция и техперевооружение предприятия. Уже реконструированы испытательные стенды, введены в эксплуатацию корпуса производства шестерен, компрессоров, инструментальное и гальваническое производство. Готовится к открытию новый корпус сварочного производства и Центральной заводской лаборатории. Продолжаются работы по развитию испытательного комплекса предприятия, идет модернизация металлургического и механообрабатывающего производства.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОДК".

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Россия
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НК-32
Ту-160
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
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2020-й год
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