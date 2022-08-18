Холдинг РКС представил на "Армии-2022" технологии для навигации по Севморпути

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос") представил на форуме "Армия-2022" технологии для развития беспрепятственного судоходства по Северному морскому пути, сообщили в пресс-службе холдинга в среду.

"В основе решения - устанавливаемый на морское судно помехозащищенный навигационный модуль разработки "Российских космических систем". (...) Главная задача такого модуля - определять местоположение пользователя в пространстве вплоть до метра даже в условиях воздействия помех, мощность которых превышает мощность слабых спутниковых навигационных сигналов", - сообщили в РКС.

Отмечается, что в этом году специалисты РКС уже провели эксперимент по использованию системы коррекции координат расположения абонента в северных приполярных областях, результаты подтвердили, что система коррекции для уточнения координат позволяет значительно повысить эффективность навигационных услуг ГЛОНАСС в высоких широтах.

"Система показала высокую точность - погрешность определения местоположения на всех участках не превышала одного метра. Внедрение и развитие этой технологии ГЛОНАСС открывает новые возможности навигации и позиционирования судов для плавания по Севморпути, что дает новый импульс как по его развитию как важного звена мировой логистики, так и для экономического освоения российского Заполярья", - сообщили в холдинге.