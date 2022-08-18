Войти
Интерфакс-АВН

ОДК поставила двигатели для пятого глубоко модернизированного "стратега" Ту-160М

959
0
+2
Ту-160М новой постройки
Ту-160М новой постройки.
Источник изображения: ОАК

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (в составе "Ростеха") поставила партию двигателей НК-32 второй серии для оснащения пятого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М, сообщили в пресс-службе ОДК.

"12 августа очередная партия модернизированных двигателей НК-32 серии 02 была отгружена самарским предприятием "ОДК-Кузнецов" в "Туполев" для установки на стратегический ракетоносец Ту-160М. Самолет стал пятым по счету бортом, оснащенным новыми двигателями НК-32 серии 02 с улучшенными характеристиками", - заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что новый двигатель позволяет значительно увеличить дальность полета Ту-160М.

В корпорации сообщили, что помимо производства НК-32-02 в "ОДК-Кузнецов" "продолжаются работы над опытными образцами двигателя для ПАК ДА - перспективным двигателем, который будет производиться на самарском предприятии после завершения стадии опытно-конструкторских работ".

"Производство новых НК-32 серии 02 послужило импульсом для преобразований в "ОДК-Кузнецов". (...) Инвестиции и восстановление компетенций не только позволили решить задачи освоения производства двигателей НК-32 серии 02, но и создать необходимый задел для выполнения новых задач, таких как создание двигателя для ПАК ДА и обеспечение готовности к участию предприятия в модернизации самолета ТУ-22М3 в части поставок новых двигателей", - сказал управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев, слова которого процитировали в пресс-службе.

По словам Соболева, инвестпрограмма "ОДК-Кузнецов" составляет около 40 млрд рублей.

В пресс-службе ОДК напомнили, что поставки турбореактивных двухконтурных трехвальных авиационных двигателей НК-32 серии 02 в рамках госконтрактов с "Туполевым" и Минобороны РФ начались в 2020 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
ОДК УК
Проекты
2020-й год
ПАК ДА
Похожие новости
18.08.2022
ОДК поставила двигатели для пятого борта Ту-160М
23.08.2021
Денис Мантуров: началась сборка опытных образцов нового стратегического бомбардировщика ПАК ДА
25.12.2020
Двигатели «ОДК-Кузнецов» признаны мировым достижением
26.01.2018
Возрождение "Белого лебедя": как обновили боевой бомбардировщик России
25.12.2017
Секреты ПАК ДА и Ту-160М2: каким будет крылатый щит России
21.10.2016
Подготовку производства двигателей бомбардировщиков будущего скоро завершат
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.08 00:18
  • 30422
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 19.08 00:11
  • 3
Медведев высоко оценил обороноспособность РФ после осмотра военной техники в "Патриоте"
  • 18.08 22:08
  • 2
«Наша стратегия - уничтожить логистику»: в офисе Зеленского пригрозили разрушить Крымский мост
  • 18.08 15:39
  • 1
Минобороны скорректировало гособоронзаказ с учетом боевого опыта
  • 18.08 15:36
  • 1
На форуме "Армия-2022" прошел конгресс, посвященный диверсификации оборонно-промышленного комплекса
  • 18.08 15:05
  • 98
Эксперт: в России могут создать специализированный ЗРК для борьбы с HIMARS
  • 18.08 15:04
  • 1
Роль и место белорусских неонацистов в польских планах по захвату Западной Украины
  • 18.08 14:54
  • 1
«Беспилотный HIMARS»: В США разрабатывают РСЗО AML повышенной мощности, способную работать в автономном режиме
  • 18.08 13:40
  • 1
Россия успешно презентует свое передовое оружие в реальном бою
  • 18.08 13:30
  • 3
Россия планирует вывести "Армату" на зарубежные рынки
  • 18.08 12:12
  • 8
Россия нарастит производство Ту-214
  • 18.08 11:24
  • 18
Лучисто-игристое оружие России
  • 18.08 09:55
  • 1
Генсек НАТО выступил за вывод российских войск из района ЗАЭС и допуск инспекторов МАГАТЭ
  • 18.08 03:43
  • 20
«У Киева карт-бланш на любые преступления». Что говорили на Совбезе ООН об ударах по ЗАЭС
  • 17.08 22:21
  • 3
Спецоперация развеяла миф о западном "супероружии", заявил Шойгу