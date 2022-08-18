ОДК поставила двигатели для пятого глубоко модернизированного "стратега" Ту-160М

Москва. 17 августа. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (в составе "Ростеха") поставила партию двигателей НК-32 второй серии для оснащения пятого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М, сообщили в пресс-службе ОДК.

"12 августа очередная партия модернизированных двигателей НК-32 серии 02 была отгружена самарским предприятием "ОДК-Кузнецов" в "Туполев" для установки на стратегический ракетоносец Ту-160М. Самолет стал пятым по счету бортом, оснащенным новыми двигателями НК-32 серии 02 с улучшенными характеристиками", - заявили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что новый двигатель позволяет значительно увеличить дальность полета Ту-160М.

В корпорации сообщили, что помимо производства НК-32-02 в "ОДК-Кузнецов" "продолжаются работы над опытными образцами двигателя для ПАК ДА - перспективным двигателем, который будет производиться на самарском предприятии после завершения стадии опытно-конструкторских работ".

"Производство новых НК-32 серии 02 послужило импульсом для преобразований в "ОДК-Кузнецов". (...) Инвестиции и восстановление компетенций не только позволили решить задачи освоения производства двигателей НК-32 серии 02, но и создать необходимый задел для выполнения новых задач, таких как создание двигателя для ПАК ДА и обеспечение готовности к участию предприятия в модернизации самолета ТУ-22М3 в части поставок новых двигателей", - сказал управляющий директор "ОДК-Кузнецов" Алексей Соболев, слова которого процитировали в пресс-службе.

По словам Соболева, инвестпрограмма "ОДК-Кузнецов" составляет около 40 млрд рублей.

В пресс-службе ОДК напомнили, что поставки турбореактивных двухконтурных трехвальных авиационных двигателей НК-32 серии 02 в рамках госконтрактов с "Туполевым" и Минобороны РФ начались в 2020 году.