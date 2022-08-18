Клименко: идет волна утечек данных

Проблема кибербезопасности будет нарастать, уверенность в этом выразил в эфире радио Sputnik председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Проблема кибербезопасности, защиты данных будет обостряться, уверен председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

Он отметил, что компьютерная техника применяется уже практически во всех сферах, это, по его словам, обуславливает увеличение риска утечек.

"Это не российская проблема, это проблема мировая, и она будет только нарастать. Нет никаких причин полагать, что мы уже пришли к пику. Сейчас идет волна утечек данных, все пытаются понять, как с этим бороться... И, наверное, одна из самых важных сейчас задач – это интеграция "железа", интеграция программного обеспечения", – сказал Герман Клименко в ходе беседы в выездной студии радио Sputnik на форуме "Армия-2022".

Он оценил уровень обеспечения кибербезопасности в России.

"Есть несколько стран, где все неплохо с базовой кибербезопасностью. Это Россия, это Америка, Израиль. Ну, Китай – у него свое. И сказать наверняка, что мы не будем попадать в истории с крупными утечками данных, невозможно. Но любая система характеризуется не ошибками – ошибки есть у всех, – а оперативностью исправления недостатков. И основная задача кибербезопасности – искать и ловить, нельзя защититься раз и навсегда, техника развивается, все время появляется новое... Здесь самое главное – иметь свою школу. И, как я оцениваю, в целом у нас как у страны – достаточно хорошо. А в сравнении с другими, может быть, даже прекрасно", – считает Герман Клименко.