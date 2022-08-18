Россия и Мьянма обсудили поставки нового оружия

Генерал Мин Аунг Хлаинг возглавляет армейский парад в День вооруженных сил в Нейпьито, Мьянма.

КУБИНКА (Московская обл.), 17 авг - РИА Новости. Россия обсудила с Мьянмой поставку новых вооружений в азиатскую страну, в том числе бронеавтомобилей, сообщил РИА Новости в среду директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

В июле главком вооруженных сил Мьянмы Мин Аунг Хлайнг посетил Россию.

"В ходе визита главнокомандующего вооруженными силами Республики Союз Мьянма старшего генерала Мин Аунг Хлайнга в Российскую Федерацию в июле 2022 года обсуждались вопросы поставки новых вооружений в эту страну, в том числе бронеавтомобилей", - сказал Шугаев.

От приведения подробностей глава ФСВТС воздержался.

С 2001 года Россия поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМЭ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, восемь зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также РЛС, бронетанковую технику и артиллерийские системы. Кроме того, в январе 2021 года был подписан контракт на поставку Мьянме зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С1".

Обслуживание и модернизация техники проводится в созданном на территории Мьянмы совместном сервисном техническом центре по обслуживанию всех видов техники, как авиации, так и бронетанковой техники.