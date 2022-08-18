Невское ПКБ представило проект лёгкого неатомного авианосца «Варан»

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Пока военные спорят о необходимости строительства новых авианосцев и продолжают ожидать возвращения в боевой состав единственного авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", Невское ПКБ в рамках форума "Армия-2022" представило проект легкого неатомного авианосца "Варан".

Макет нового корабля показан в павильоне Объединенной судостроительной корпорации. Согласно задумке разработчиков, легкий авианосец "Варан" водоизмещением 45 тысяч тонн будет иметь неядерную силовую установку и сможет нести более двадцати палубных истребителей, для взлета которых будет использована электромагнитная катапульта. Такой вывод сделан по причине отсутствия у корабля взлетного трамплина.

Как заявляется, в авиакрыло авианосца могут войти палубные истребители МиГ-29К, противолодочные вертолеты Ка-27 и Ка-29, а также Ка-52К "Катран" и беспилотники самолетного типа. Для авиации предусмотрен подпалубный ангар.

Стоит отметить, что в прошлом году американское издание Forbes раскритиковало эскиз авианосца "Варан", заявив, что данный проект "несерьезен". Такой вывод был сделан в результате анализа изображения корабля. Также заявлялось, что проект не получит продолжения, поскольку "Кремль не выделит на его строительство деньги".

Ранее Невское ПКБ представило проект нового атомного авианосца 11430Э "Ламантин", основанного на наработках по проекту атомного тяжелого авианесущего крейсера проекта 1143.7 "Ульяновск". Данный проект предусматривал строительство атомного авианосца водоизмещением 80-90 тысяч тонн, максимальной длиной 350 метров, оборудованного трамплином, двумя электромагнитными катапультами и четырьмя аэрофинишерами. Корабль мог нести до 60 палубных истребителей, вертолетов и беспилотников.