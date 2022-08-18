Итоги X Московской конференции по международной безопасности

ЦАМТО, 17 августа. В Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" 16 августа состоялась десятая, юбилейная Московская конференция по международной безопасности.

В мероприятии приняли участие руководители оборонных ведомств из различных регионов мира, российские и зарубежные военные эксперты, всего – более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций. На форуме работали 53 официальные делегации высокого уровня (35 министров обороны, 12 заместителей министров обороны/НГШ, 6 международных организаций), а также независимые военные эксперты, представлявшие 67 иностранных неправительственных организаций из 31 государства со всех без исключения регионов мира.

Работу конференции открыло видеообращение Президента Российской Федерации В.В.Путина к участникам мероприятия, в котором глава государства провел детальный анализ происходящих в мире событий и причин, приведших к нынешнему обострению международной обстановки во многих точках планеты.

Выступление российского Президента задало тон последовавшим дискуссиям, в ходе которых главы военных ведомств, руководители международных организаций и авторитетные эксперты обсудили различные аспекты стратегической стабильности, а также наиболее острые вопросы международной безопасности в ее глобальном и региональном измерении с акцентом на ситуации в Африке, на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

X Московская конференция проводилась на фоне непростой международной обстановки, неприкрытого санкционного давления на Российскую Федерацию со стороны Запада, блокирования им правдивой информации о деятельности нашей страны на международной арене.

Предложенный Минобороны России в рамках конференции открытый и конструктивный диалог позволил участникам форума обменяться экспертными мнениями и оценками по актуальным вопросам безопасности, а российской стороне кроме того – довести до широкой иностранной аудитории свою позицию в отношении истинных причин сложившейся геополитической ситуации в мире, ознакомить партнеров с шагами, предпринимаемыми нашей страной для нормализации международной обстановки и обеспечения собственной безопасности.

Изложенные делегатами в ходе дискуссий новые идеи и инициативы в сфере безопасности, предложенные пути решения существующих проблем и способы купирования возникающих вызовов и угроз стали весомым вкладом конференции и ее участников в поддержание мира, а также глобальной и региональной стабильности.

Организаторами конференции были предприняты все необходимые меры для обеспечения эпидемиологической безопасности иностранных гостей. Ряд спикеров выступили в режиме видео-конференц-связи, либо видеозаписи. Все доклады делегатов, вне зависимости от формата их участия, будут размещены на сайте Минобороны России, а также опубликованы в итоговом сборнике выступлений участников форума, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.