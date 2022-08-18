В Центре подготовки космонавтов рассказали о применении виртуальной реальности

По словам начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина Максима Харламова, в основе методологии подготовки космонавтов лежат фундаментальные принципы
ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Методики подготовки российских космонавтов постоянно совершенствуются, все более активно используется виртуальная реальность. Об этом сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов на форуме "Армия-2022".
Глава ЦПК сообщил, что в основе методологии подготовки космонавтов лежат фундаментальные принципы. "Принципы сложились и доказали свою жизнеспособность, надежность, эффективность, - сказал Харламов. - Формы и способы подготовки, наверное, являются самыми живыми составляющими общей методологии тренировки космонавтов. Они постоянно совершенствуются, мы все более и более активно используем виртуальную реальность, дополненную реальность".
Международный военно-технический форум "Армия-2022" продлится до 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.