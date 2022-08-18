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ТАСС

В Центре подготовки космонавтов рассказали о применении виртуальной реальности

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Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года
Клим Шипенко и Юлия Пересильд во время тренировки на тренажере корабля "Союз" в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 5 октября 2021 года.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

По словам начальника ЦПК им. Ю. А. Гагарина Максима Харламова, в основе методологии подготовки космонавтов лежат фундаментальные принципы

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Методики подготовки российских космонавтов постоянно совершенствуются, все более активно используется виртуальная реальность. Об этом сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов на форуме "Армия-2022".

Глава ЦПК сообщил, что в основе методологии подготовки космонавтов лежат фундаментальные принципы. "Принципы сложились и доказали свою жизнеспособность, надежность, эффективность, - сказал Харламов. - Формы и способы подготовки, наверное, являются самыми живыми составляющими общей методологии тренировки космонавтов. Они постоянно совершенствуются, мы все более и более активно используем виртуальную реальность, дополненную реальность".

Международный военно-технический форум "Армия-2022" продлится до 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ЦПК Гагарина
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