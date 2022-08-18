В Балтийске прошла церемония встречи противодиверсионного катера "Владимир Носов"

ЦАМТО, 17 августа. В главной базе Балтийского флота 16 августа прошла торжественная церемония встречи новейшего противодиверсионного катера проекта 21980 "Владимир Носов".

Катер будет выполнять задачи по предназначению в составе отряда противодействия диверсионным силам и средствам Балтийской военно-морской базы.

В мероприятии приняли участие командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина, заместитель полномочного представителя Президента России в Северо-западном Федеральном округе Роман Балашов, вдова Героя России гвардии капитана Владимира Носова, в честь которого назван катер, Оксана Носова и дочь Диана, представители командования и военнослужащие Балтийской ВМБ и соединения морской пехоты, представители администрации г.Балтийска, юнармейцы и жители города.

Катер прибыл из Ленинградской военно-морской базы, где находился после вхождения в боевой состав ВМФ и участия в Главном военно-морском параде.

На торжественном митинге командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина отметил, что иметь корабль с почетным наименованием – огромная честь для Балтийского флота и Балтийской военно-морской базы. Командующий флотом выразил уверенность, что экипаж катера "Владимир Носов" своим ратным трудом, профессионализмом и выучкой станет примером для всех экипажей кораблей Балтийского флота.

На церемонии командиру катера на вечное хранение были переданы личные вещи гвардии капитана Владимира Носова – черный берет и тельняшка.

Катер вошел в боевой состав Балтийского флота в конце июня. На нем в торжественной обстановке был поднят Военно-морской флаг, приказом Главнокомандующего Военно-морским флотом РФ адмирала Николая Евменова присвоено имя Героя России гвардии капитана соединения морской пехоты БФ Владимира Носова, который ценой своей собственной жизни обеспечил выход из окружения подразделения морской пехоты и нанес ощутимый урон противнику в ходе проведения специальной военной операции по освобождению Донбасса.

Противодиверсионный катер предназначен для борьбы с подводными диверсионными силами и средствами, для поддержки действий боевых пловцов в акватории пункта базирования и на подступах к нему. Способен автономно находиться в море до пяти суток при дальности плавания до 200 морских миль.

Водоизмещение составляет около 140 т, длина – 30 м, ширина – 7,3 м, осадка – 1,8 м, скорость полного хода – 23 узла, дальность плавания – 200 миль, автономность – 5 суток, экипаж – 8 человек. Вооружение: одна 14,5-мм пулеметная установка МТПУ, один противодиверсионный гранатомет ДП-64, один противодиверсионный гранатомет ДП-65, четыре ПЗРК типа "Игла". Радиоэлектронное вооружение: НРЛС МР-231, ГАС "Кальмар", ОГАС "Анапа". На борту имеется водолазное снаряжение, сообщает пресс-служба ЗВО.