ЦНИИТочмаш готовит к отправке в войска третью партию пистолетов «Удав» 9Х21 мм

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Новый пистолет "Удав" 9Х21 мм, разработанный специально для российского Минобороны, продолжает проходить опытную эксплуатацию, в войска готовится отправиться очередная установочная партия оружия. Об этом сообщает пресс-служба ЦНИИТочмаша.

Как сообщается, пистолет "Удав" на вооружение пока не принят, документы для этого готовы, но не подписаны. Разработчик продолжает поставлять в войска установочные партии пистолетов, на сегодняшний день отправлены уже две, готовится к отправке третья. Военные закупают пистолет малыми партиями.

ЦНИИточмаш с 2020 года уже поставил в Вооруженные силы России две установочные партии пистолетов 6П72 и сейчас работает по третьей партии

- приводит ТАСС сообщение.

Ранее сообщалось, что Минобороны планирует закупить более 3 тысяч пистолетов "Удав" в двух модификациях: 6П72 для войск и 6П72-1 для спецподразделений. В специальную комплектацию пистолета входит глушитель и лазерный указатель, способный работать в дневном и ночном режимах. Как ранее сообщалось, в основном новый пистолет предназначен для спецподразделений и разведчиков, но также им будут вооружаться водители, связисты, специалисты МТО и т.д.

Самозарядный пистолет "Удав" использует патрон калибра 9х21 мм, для него разработаны специализированные боеприпасы. Дальность стрельбы 50 метров, емкость магазина 18 патронов. Габариты: длина 206 мм, высота 145 мм, ширина 36 мм. Снаряжённая масса пистолета 980 г. В неснаряженном варианте пистолет весит на 200 г меньше. На дистанции 50 м пуля пробивает лист брони толщиной до 4 мм.