Российский сегмент системы слежения за ядерными испытаниями будет состоять из 32 объектов

Начальник 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенант Игорь Колесников сообщил, что уже введено в эксплуатацию 30 российских станций

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Российская часть Международной системы мониторинга (МСМ) ядерных испытаний - один из самых больших ее сегментов, он будет состоять из 32 объектов. Об этом ТАСС сообщил начальник 12-го главного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Колесников.

"В зону ответственности РФ входит один из самых больших сегментов МСМ - второй по количеству создаваемых станций. Он будет состоять из 32 объектов. На сегодня введено в эксплуатацию 30 российских станций", - сказал он в кулуарах форума "Армия-2022".

По его словам, строительство двух оставшихся объектов планируется завершить в 2022 году и окончательно ввести в строй российский сегмент МСМ.

Ранее Колесников заявил ТАСС, что сейчас в состав МСМ входит 321 станция - 170 сейсмических, 80 радионуклидных, 60 инфразвуковых, 11 гидроакустических станций и 16 радионуклидных лабораторий. По его словам, объекты МСМ расположены в 90 странах мира и предназначены для регистрирования признаков ядерного взрыва под землей, в море и воздухе.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" продлится до 21 августа в выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.