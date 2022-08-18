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ТАСС

"Швабе" наладил производство "всевидящей" SWIR-камеры

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Инфракрасная SWIR-камера
Инфракрасная SWIR-камера.
Источник изображения: © Пресс-служба холдинга "Швабе"

Как рассказали в холдинге, в рамках научно-технического сотрудничества "Швабе" и МЧС России разработка проходит испытания в условиях эксплуатации, приближенных к реальным

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" наладил серийное производство SWIR-камеры, способной видеть сквозь туман и дым. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга в рамках форума "Армия-2022".

"Мелкосерийное производство SWIR-камеры налажено в Государственном научном центре РФ НПО "Орион". На данный момент, камера отвечает всем основным требованиям заказчиков. Доработка производится только в том случае, если у заказчика есть какие-то особые конкретные требования", - сказали в пресс-службе.

Как рассказали в холдинге, сейчас в рамках научно-технического сотрудничества "Швабе" и МЧС России SWIR-камера проходит испытания в условиях эксплуатации, приближенных к реальным. В результате будут определены ключевые направления ее применения в интересах служб МЧС России.

"В ходе данного партнерства камеру уже протестировали в специализированной лаборатории, имитирующей условия дымовой завесы разной интенсивности, на территории Академии ГПС МЧС России. По результатам испытаний опубликованы соответствующие материалы, положительно характеризующие опыт применения SWIR-камеры", - отметили в пресс-службе.

SWIR-камера - это инновационное изделие. Камера позволяет наблюдать объекты в сложных климатических условиях и условиях ограниченной видимости, например, сквозь дым и туман. Также с ее помощью легко обнаружить человека на воде, например, при выполнении спасательной операции.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
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