В Оренбургской области создадут комплекс посадки возвращаемого аппарата корабля "Орел"

Комплекс будет включать в себя средства транспортирования составных частей корабля, а также поиска и спасания космонавтов

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Работы по созданию комплекса посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата перспективного космического корабля "Орел" уже идут. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) Руслан Мухамеджанов.

"За пределами космодрома [Восточный] в Оренбургской области создается комплекс посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного корабля, средства транспортирования его составных частей, средства комплекса поиска и спасания космонавтов", - рассказал Мухамеджанов.

В прошлом году гендиректор ЦЭНКИ сообщал ТАСС, что определяющими критериями при формировании технических решений по адаптации создаваемого стартового комплекса космодрома Восточный к отработке корабля "Орел" являлись минимизация затрат и максимальное задействование существующей конфигурации создаваемых агрегатов и систем.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России.