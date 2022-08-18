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ТАСС

Lobaev Arms планирует возобновить работу над военным роботом Minirex

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Minirex
Робот Minirex.
Источник изображения: Роман Маркин, Лента.ру

При этом в компании не уточнили сроки разработки проекта

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Компания Lobaev Arms планирует возобновить работу над представленным в 2016 году мобильным военным роботом Minirex. Об этом сообщил ТАСС в рамках форума "Армия-2022" основатель компании Владислав Лобаев.

"Мы планируем возвращаться к возобновлению проекта Minirex, я не могу сейчас точно назвать сроки, но такие планы есть", - сказал он.

Робот Minirex представлен в 2016 году на выставке "Интерполитех-2016". Однако, по словам Лобаева, проект не был завершен, так как компания сосредоточилась на стационарных комплексах.

Minirex - легкий и маневренный тактический военный робот, способный решать различные служебно-боевые задачи. Может применяться в поисково-спасательных операциях в районах со сложной оперативной обстановкой, контртеррористических мероприятиях, в том числе в качестве мобильного передового средства или средства поддержки групп при штурмовых и других видах полицейских операций. Робот имеет небольшие габариты и массу, что позволяет переносить его в рюкзаке.

Lobaev Arms - частная российская оружейная компания, производящая высокоточные дальнобойные винтовки.

Международный военно-технический форум "Армия-2022" проходит с 15 по 21 августа в подмосковном выставочном центре "Патриот". Организатором мероприятия выступает Минобороны России. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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Робот
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